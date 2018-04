Lekár Ronny Jackson (50) pôsobí v Bielom dome už 5 rokov. Rozruch však vyvolal až po tom, ako ho Donald Trump poveril riadením ministerstva záležitostí veteránov a to aj napriek tomu, že čelí vážnym obvineniam.



Po tom, ako Donald Trump menoval Jacksona za ministra, ktorý má pod sebou takmer 350 tisíc ľudí, sa v Spojených štátoch spustila lavína kritiky. Na základe skúmania lekárovej nominácie bez akýchkoľvek potrebných administratívnych skúseností boli zverejnené zistenia, ktoré v Bielom dome vyvolali ďalší škandál.

Už počas vlády Baracka Obamu mal byť lekár neustále opitý. Foto: Profimedia

Obvinenia prišli len deň po tom, čo demokrat John Tester a predseda výboru pre záležitosti veteránov Johnny Isakson spoločne vydali vyhlásenie, v ktorom uviedli, že výbor odložil potvrdenie Jacksonovho vypočutia. Na verejnosť sa tak dostal spis, ktorý obsahuje priližne 20 svedeckých výpovedí. Podľa nich sa lekár pravidelne dopúšťal voľného predpisovania liekov, vďaka čomu získal prezývky súkromný zásobník či cukrár.

Muž má za sebou kontroverznú minulosť. Foto: Mark Wilson

Dokument však spomína aj udalosť, na ktorej mal Jackson pod vplyvom alkoholu zdemolovať vládne vozidlo. Zaujímavé sú aj výpovede svedkov, ktorí tvrdia, že lekár bol niekoľkokrát počas vykonávania svojej funkcie opitý natoľko, že v prípade potreby nemohol byť k dispozícii. Trump si však za svojim kandidátom pevne stojí. ,,Nechcem ho tlačiť do tohto sporu, ktorý je voči nemu nechutný a odporný. Je to jeho voľba, no budem stáť za ním, je to dobrý človek,'' vyjadril sa americký prezident.







