Silné sneženie komplikuje dopravu v Nemecku a Anglicku: Stovky letov bolo zrušených, cesty sú neprejazdné!

Husté sneženie dnes zaskočilo okrem iných krajín aj Nemecko a Anglicko. Tam boli letecké spoločnosti nútené odložiť či zrušiť množstvo letov, v Londýne dokonca prerušili prevádzku. Cestovanie je odporúčané len v nevyhnutných prípadoch.

Letisko v nemeckom Düsseldorfe v nedeľu dočasne pozastavilo celú letovú prevádzku a letisko vo Frankfurte hlásilo množstvo zrušených a odložených letov v dôsledku silného sneženia. Hovorca düsseldorfského letiska uviedol, že prvé lety zrušili krátko po poludní, a zatiaľ nie je známe, ako dlho bude pozastavenie letovej prevádzky trvať. Medzitým ľad a sneh spôsobil narušenie prevádzky na frankfurtskom letisku, kde do 15.00 h SEČ zrušili 267 letov a stovky ďalších mali meškanie.

Aj na menšom letisku Kolín/Bonn museli zrušiť desať letov, ale letisko je v prevádzke a pristávali tam lietadlá, ktoré mali pristáť v Düsseldorfe. Problémy v leteckej doprave prišli po tom, ako nevľúdne zimné počasie spôsobilo cez víkend chaos na väčšine územia Nemecka. Niekoľko motoristov utrpelo zranenia počas fujavíc a mrznúceho dažďa.

Odstraňovanie snehu z lietadla leteckej spoločnosti Star Alliance na letisku c nemeckom meste Frankfurt. Foto: TASR

Sneh spôsobil v nedeľu dopravné komplikácie aj v strednom Anglicku a v severnom Walese. Došlo k uzavretiu viacerých ciest, zákazom štartu lietadiel a tiež k dopravným haváriám. Londýnske letisko Stansted a letisko v Birminghame prerušili prevádzku, keďže museli odhrnúť pristávacie dráhy. Letiská odporučili pasažierom, aby kontaktovali svoje aerolínie a informovali sa o svojich letoch. Letisko Stansted upozornilo, že vzhľadom na zhoršené poveternostné podmienky sa dajú očakávať odklady a zrušenia letov.

Diaľnicu M1 spájajúcu Londýn so severovýchodným Anglickom čiastočne uzavreli v Leicestershire. Polícia vo Walese odporučila obyvateľom, aby cestovali len v nevyhnutných prípadoch, keďže snežiť by malo počas celej nedele. Britská meteorologická služba varovala pred vetrom a dažďom v Londýne a v južnom Anglicku - vietor by mohol dosahovať rýchlosť až 110 kilometrov za hodinu. Časti britskej metropoly boli v nedeľu ráno pokryté snehom.