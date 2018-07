Šikana, únos aj závislosti: Krásna modelka, príbuzná anglickej kráľovnej, nečakane zomrela

Modelka Annabelle Neilson (†49) milovala poriadne večierky a prešla si aj drogovou závislosťou.

Annabelle bola dobrou kamarátkou so známou supermodelkou Kate Moss (44), žiaľ, vo štvrtok odišla do celebritného neba.

Telo bolo nájdené v jej dome v Londýne. Polícia potvrdila, že bola do jej domu v londýnskej štvrti Chelsea privolaná rýchla pomoc, záchranári však už len skonštatovali smrť. Zatiaľ nevedia príčinu smrti, ale nevylúčili, že si modelka dopomohla sama. Od 16-tich rokov totiž bojovala so silnou závislosťou na heroíne.

Jej dobrý kamarát, známy módny návrhár Alexander McQueen (†40), spáchal samovraždu v roku 2010 a Neilson bola posledná, ktorá ho videla nažive.

Jeho smrťou bola vtedy veľmi zarmútená. „Bol to môj brat, môj partner a spriaznená duša. Dokonca sme často zdieľali jednu posteľ. Pravda je, že som s ním bola šťastná tak, ako s nikým iným. Pred smrťou ma požiadal o ruku a ja som povedala NIE. Teraz si prajem aby som povedala ÁNO," prehovorila v roku 2015 pre Daily Mail.

Annabelle Neilson v reality show. Foto: Twitter.com/celebrities

Mala veľmi hektický a bláznivý život, ako na hojdačke. Málokto dokonca vedel, že bola vzdialenou príbuznou britskej kráľovnej Alžbety II. (92).

Počas dospievania si ale dosť vytrpela. Deti v škole ju kvôli dyslexii šikanovali a po čase nátlak prestala zvládať a odišla do Austrálie. Keď mala 16 rokov uniesol ju vrah, ktorý zabil 3 ženy. Priviazal ju ku stromu, mučil a bil ju niekoľko hodín.

Po jeho útoku musela podstúpiť rekonštrukciu tváre. Po tomto traumatickom zážitku našla útočisko v drogách. „Svojím spôsobom mi heroín zachránil život, inak by som sa musela zabiť“ takto opísala svoje pocity v reality show Ladies Of London. V roku 2013 mala nešťastný pád z koňa, pri ktorom sa škaredo poranila. Následky ju prenasledovali až do smrti .

Zhýralý život Annabelle Neilson. Foto: Twitter.com/Alfons López Tena

V rokoch 1994-1997 bola vydatá za britského milionára Nata Rothchilda (47), jeho rodičia však z výberu nevesty neboli nadšení. Vraj bola pre nich príliš vulgárna. Po troch rokoch sa rozviedli, dostala tučné vyrovnanie majetku a podpísala zmluvu o mlčanlivosti.

Annabelle tiež nezostala dlho sama, začala chodiť s Edwardom Spencerom, nevlastným bratom britského vojvodu z Marlborough. Na Edwardovej svatba Blenheim Palace, bola Anabelle naposledy videná vo spoločnosti. Fotila sa so svojou kamarátkou Kate Moss.