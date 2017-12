Sexuálne obťažovanie máta aj vysokú politiku: Trumpov človek sa vzdal funkcie!

Amerikcý kongres opustil ďalší člen. Republikán Trent Franks oznámil svoju demisiu po tom, ako etický výbor Snemovne reprezentantov amerického Kongresu oznámil, že politika prešetruje kvôli podozreniam zo sexuálneho obťažovania.

Franks, známy svojím konzervatívnym postojom aj v sociálnej oblasti, informoval, že vyšetrovanie bolo vyvolané jeho "diskusiou o náhradnej starostlivosti s dvoma niekdajšími podriadenými ženami, ktorá bola pre ne nepríjemná".

Vo svojom vyhlásení republikánsky kongresman povedal, že so svojou manželkou bojovali s neplodnosťou a v tejto situácii využili aj služby náhradnej matky, ktorá im porodila dvojčatá. Potom sa snažili mať ďalšie dieťa.

Zemetrasenie v poľskej vláde: Odstúpila premiérka Beata Szydlová!

FOTO Je ti zima, dievčatko? Melania Trump sa v Japonsku postarala o módny prešľap!

Franks vysvetlil, že zrejme vzhľadom na svoju osobnú i rodinnú skúsenosť s náhradným materstvom sa stal necitlivým k tomu, aký vplyv na ostatných môže mať diskusia na takúto výsostne osobnú tému.

Americký kongresman Trent Franks oznámil svoju demisiu vo štvrtok. Foto: Getty Images

Povedal tiež, že nikdy nenútil, nezastrašoval ani nenahováral na sexuálny kontakt žiadneho člena svojho tímu v Kongrese. Franks je podporovateľ Donalda Trumpa a zvykne ho chváliť aj v príspevkoch na sociálnych sieťach.

Etický výbor Snemovne uviedol, že vo Franksovom prípade prešetruje, či sa dopustil konania, ktoré by mohlo byť kvalifikované ako sexuálne obťažovanie a/alebo ako odveta za odmietnutie. Denník The New York Times však napísal, že Franks údajne požiadal dve bývalé spolupracovníčky, aby boli náhradnými matkami pre jeho dieťa.

Trump zasial vietor, svet bude žať búrku: Palestínski moslimovia volajú po pekelnom povstaní!

Trump opäť pichá do osieho hniezda: Jeho rozhodnutie poriadne pobúri moslimov! Zmení hlavné mesto Izraela

Tento politik je už tretím americkým zákonodarcom, ktorý tento týždeň odstúpil z úradu v súvislosti so sexuálnym obťažovaním. Pred ním sa funkcie vzdali demokrati Al Franken a John Conyers. Etický výbor Snemovne reprezentantov okrem toho v piatok oznámil, že začal prešetrovať správanie republikána Blakea Farentholda, ktorý je tiež podozrivý zo sexuálneho obťažovania.