Putin navštívi Viedeň: Dôvodom jeho návštevy budú dôležité témy! Vladimir Putin Foto: Mikhail Svetlov

Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý začal v pondelok svoje štvrté funkčné obdobie, pricestuje 5. júna do Viedne na jednodňovú pracovnú návštevu pri príležitosti 50. výročia podpísania zmluvy o dodávkach ruského plynu do Rakúska. Agentúre APA to potvrdila v pondelok kancelária rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena.

O Putinovej návšteve Rakúska v uvedenom termíne informovali predtým ruské agentúry Interfax a RIA Novosti, ktoré citovali jeho poradcu pre zahraničnú politiku Jurija Ušakova. Ten zároveň oznámil, že už 18. mája sa nemecká kancelárka Angela Merkelová stretne s Putinom v meste Soči na ruskom čiernomorskom pobreží. Vladimir Putin Foto: Getty Images Van der Bellenov hovorca Reinhard Pickl-Herk povedal, že prijatie ruského prezidenta vo Viedni bolo "dohodnuté" s rakúskou spolkovou vládou. Dohady o Putinovej ceste do Rakúska sa objavili podľa APA už minulé leto. Príležitosťou na takúto návštevu je práve nadchádzajúce výročie podpísania uvedenej zmluvy z 1. júna 1968. Počas februárového pobytu rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza v Moskve povedal Putin s poukázaním na toto jubileum, že Rusko sa ukázalo ako spoľahlivý dodávateľ energií. Priamo 1. júna sa bude Van der Bellen nachádzať na dlhšie plánovanej návšteve Estónska, ktoré je spoločne s Rakúskom súčasťou tzv. predsedníckeho tria v rámci Rady EÚ. Rakúsko prevezme úlohy polročného predsedníctva 1. júla od Bulharska. Čítajte viac Pellegrini v tom má jasno: TOTO chce dosiahnuť vo V4!! Témou ohláseného stretnutia Putina s Van der Bellenom by mohli byť aj vzťahy medzi Ruskom a Západom, ktoré sú momentálne zaťažené sankciami prijatými v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ale aj aférou okolo otravy bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v Británii. "Rakúsko sa bude v relevantných otázkach pridŕžať línie EÚ, zároveň však chce zostať s Ruskom v kontakte," povedal Pickl-Herk.

Autor: TASR