Ako je takéto niečo možné? Platickí chirurgovia jej z rebier odrezali chrupavku a tú vytvarovali do tvaru ucha. Vložili ju však na veľmi netradičné miesto - pod kožu na predlaktí. Práve tam je totiž najvhodnejšie miesto na rast nových ciev a nervov, ktoré sú pre sluchový orgán potrebné.

Sú tomu už dva roky, ako Shamika prišla o ucho pri autonehode. Jej auto dostalo defekt, ona však zareagovala pomerne rýchlo a začala brzdiť. Auto sa však nevyspytateľne zrútilo mimo vozovky a začalo sa obracať. Vtedy len deväťnásťročná mladá žena vypadla z auta a pri tom prišla o ucho. Nehoda jej spôsobila aj poškodenie chrbtice.

