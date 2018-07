12 zachránených chlapcov sa mohlo konečne stretnúť so svojimi rodinami.

Zachránení futbalisti, ktorí uviazli v jaskyni kvôli mohutným dažďom, sa dnes konečne stretnú so svojimi rodinami. S informáciou o ich prepustení prišiel zahraničný portál The Sun.

Veľký deň pre zachránených futbalistov. Prepustili ich z nemocnice. Foto: Reprophoto / Youtube

12 futbalistov a ich trénera sa lekári rozhodli prepustiť o jeden deň skôr, ako mali pôvodne v pláne. Chlapcov, ktorí strávili v zatopenej jaskyni viac ako 2 týždne, museli pripraviť lekári ale najmä psychológovia na veľký tlak novinárov a médií. Otázky zástupcov tlače boli vopred schválené a posúdené detským psychiatrom so zámerom predísť ďalšiemu rozrušeniu chlapcov.

Tým futbalistov prepustili po 8 dňoch z nemocnice. Foto: Uncredited

Skupina mladých futbalistov následne absolvovala tlačovú konferenciu, ktorú miestne televízie vysielali naživo. Išlo o ich prvé verejné vystúpenie od záchrannej akcie. Chlapci vo veku 11-17 rokov sa počas odchodu z nemocnice usmievali a hrali s futbalovou loptou.

Chlapci konečne prehovorili

Ako prvého objavili potápači 14-ročného Aduna Sam-On. "Nemyslel som si, že idú pre nás ale že len idú okolo, tak som sa im zakričal ahoj. Bol to čarovný pocit keď mi odpovedali. Až potom sme zistili, že nás prišli zachrániť," spomína na radostnú chvíľu Adun. "Spýtali sa nás, koľko nás je. Odpovedal som že 13 a oni sa potešili, že sme všetci pokope." Najmladší z futbalistov zas priznal novinárom, že celú dobu v jaskyni, počas ktorej hladoval, sníval o vyprážanej ryži. Každému z nich však počas pobytu v zatopenej jaskyni prúdili hlavou rozličné myšlienky.

Tým futbalistov prepustili po 8 dňoch z nemocnice. Foto: Reprophoto / Youtube

Niektorí sa obávali toho, že nebudú mať do školy pripravené včas domáce úlohy. No keď už v jaskyni zotrvali dlhšie, začali sa báť o svoje životy. K slovu sa dostal aj ich 25-ročný tréner. "Voda v jaskyni rýchlo stúpala. Na mieste, kde sme boli stúpla až o 3 metre. Po 10 dňoch hladovania sa k nám konečne dostali potápači a doniesli nám jedlo. Bolo to neskutočné."

Tým futbalistov prepustili po 8 dňoch z nemocnice. Foto: Reprophoto / Youtube

Pozrite si video z konferencie a mrazivé výpovede chlapcov

