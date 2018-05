PANIKA v Londýne: Známym festivalom otriasol VÝBUCH, z miesta hlásili vyše 30 zranených!

Desiatky ľudí bolo zranených po výbuchu na židovskom festivale v Stamford Hill v severnom Londýne.

Tridsať ľudí utrpelo v stredu večer menšie zranenia pri výbuchu vatry počas osláv židovského festivalu na severe Londýna, informovali zahraničné médiá. K výbuchu došlo v londýnskej štvrti Stamford Hill. Presná príčina nešťastia zatiaľ známa nie je, no podľa britského denníka Express spôsobil výbuch mobilný telefón.

Podľa nášho zdroja mali do vatry hodiť niektorí návštevníci väčší počet mobilných telefónov, čo spôsobilo explóziu. "Konal sa tu dnes nejaky židovský festival a zapaľovali oheň ako tradíciu. Počul som, že niekto hodil niečo do ohňa a potom to vybuchlo. To som počul od svojho klienta. Hovorí sa, že vraj to boli mobilné telefóny," prezradil pre denník Plus JEDEN DEŃ.

Niektorí ľudia utrpeli podľa BBC zranenia tváre, iný sa zranili ľahšie. Z tohto činu zatiaľ britská polícia nikoho neobvinila.