Ohavný prípad krutosti: Dievčinu (19) znásilňoval manžel a teraz jej hrozí SMRŤ!

V Súdane odkiaľ Noura pochádza je zákonný vek pre manželstvo 10 rokov. Noura si svojho manžela vzala proti vlastnej vôli. Jej manžel sa ju pokúsil opakovanie znásilniť a Noura ho ubodala na smrť. Rodina jej manžela požiadala o jej popravu.

The death penalty is the ultimate cruel, inhumane and degrading punishment, and to impose it on a teenage survivor of rape is a gross human rights violation. We are urging the Sudanese authorities to #SaveNoura Hussein → https://t.co/oVyKWazLD2pic.twitter.com/ehfGrs9yOP