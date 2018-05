Obrovská TRAGÉDIA: Jaromír (†31) spadol do nádrže s cementom. Zostali po ňom dve malé deti, ktoré už svojho ocka nikdy neuvidia!

Chcel si privyrobiť, aby uživil svoju rodinu. Milujúci otec dvoch detí sa zrútil do nádrže s cementom. Aj napriek snahe jeho kolegov sa ho zachrániť nepodarilo.

O tragédii, ktorá sa stala 25. apríla informoval český Blesk. Hasič Jaromír si aj so svojim kolegom chodieval privirábať do betonárskej firmy v Prahe ako brigádnik. V osudný deň mal nešťastne spadnúť do nádrže s cementom. Jeho kolega mu chcel v rýchlosti pomôcť, tak skočil do nádrže, no sám sa zranil a skončil v nemocnici.

Polícia zatiaľ presne nevie, čo sa v osudný deň stalo. Prípad je v štádiu vyšetrovania. Muža museli z nádrže vytiahnuť za pomoci vysokozdvyžného vozíka a rebríka. Záchranári ho vytiahli bez akýchkoľvek známok života a privolaný lekár už iba skonštatoval smrť. Podľa Únie bezpečnostných zložiek bol muž profesionálom, ktorý zasvetil celý svoj život pomáhaním druhým.

Hasič spadol do nádrže s cementom. Aj napriek rýchlej pomoci kolegov sa ho zachrániť nepodarilo. Foto: Facebook

"Bol členom chemickej skupiny a skupiny pre prácu vo výške. Pred nástupom k HZS Ústí nad Labem pôsobil ako hasič Severočeských dolech, a.s.. Už od detstva bol členom Zboru dobrovoľných hasičov, kde niekoľko rokov pôsobil ako veliteľ výjazdovej skupiny." uviedla odborová organizácia na sociálnej sieti.

Jaromír mal s priateľkou dve malé deti - dvojmesačnú dcérku a Kristínu a 4 ročného syna Robina.