Len tri čierne kruhy stačili na to, aby animátor Walt Disney dobyl so svojím myšacím maskotom celý svet.

Všetko pritom mohlo byť inak a Mickey Mouse by ani nevznikol – ak by nebol vtedy 27-ročný milovník rozprávok Disney prinútený vymyslieť novú postavičku, ktorá by bola tvárou jeho štúdia. V roku 1928 si aj so svojím kolegom Ubbem Iwerksom sadol nad prázdny hárok papiera a dumal, čo nakreslia. Hlavou sa mu preháňal hotový zverinec: krava, kôň, žaba, pes, mačka... nič z toho ale dvojicu nenadchlo. V zamyslené sa Disney zahľadel na svoj pracovný stôl a svojho domáceho miláčika, domovú myš. „A čo keby...“ preblyslo mu hlavou, keď začal čmárať na biely podklad.

Walt Disney a jeho myšací syn, Mickey Mouse. Vedeli ste, že sa mal pôvodne volať Mortimer? Foto: Profimedia

Od tej osudovej chvíle ubehlo už 90 rokov. Základný koncept maskota štúdia Walta Disneyho pretrval, hoci technologickým postupom sa musel prispôsobiť aj on. Pôvodne pri ňom, napríklad, platilo, že nech sa na neho diváci pozerali z ktorejkoľvek strany, jeho uši a hlava museli byť kruhovité. Pred desiatkami rokov to animátorom výrazne pomohlo, no pri prechode na 3D model si grafici trhali vlasy. Tak či onak, tri čierne kruhy sa stali akýmsi symbolom, ktorý si každý okamžite asocioval práve s Mickey Mouseom.

Prvýkrát na obraze: Mickey Mouse v roku 1928 Foto: Profimedia

Nebol to však myšiak Mickey, ktorý Disneyho reprezentoval počas jeho ranej kariéry. Prvým veľkým výtvorom štúdia bol Oswald, šťastný zajac – keď však Disney ho nezhodách s producentom Charlesom Mintzom prišiel o vlastnícke práva, musel prísť s niečím novým. Výzor Mickeyho bol výrazne inšpirovaný práve Oswaldom, ktorého myšiak v roku 1928 zatienil po tom, čo sa objavil vo svojej prvotine, krátkom animáku Steamboat Willie. Z Mickeyho sa v nasledujúcich desaťročiach stala hviezda celosvetového kalibru, nesmrteľná tvár štúdia Walta Disneyho, ktorá prežila nielen svojich stvoriteľov, ale s najväčšou pravdepodobnosťou prežije aj nás všetkých.

Mickey Mouse má už 90 rokov. A vyzerá stále lepšie a lepšie! Foto: Profimedia

Výzor Mickey Mousea bol silne inšpirovaný postavičkou králika Oswalda, ktorého taktiež nakreslil Disney. Autorské práva na Oswalda mu však nepatrili – chyba, na ktorú si dával do konca života pozor. Foto: Wikimedia

Čo ste o Mickeym nevedeli: Pôvodne mal byť zajacom, nie myšou.

Mal sa nazývať Mortimer, nie Mickey.

Američania mu pri voľbách často dávajú hlas.

Bol prvou rozprávajúcou animovanou postavičkou.

Biele rukavice mu dali dodatočne, aby mu nezanikli ruky.

Mickey a Minnie Mouseovci sú zosobášení.Prvé dva filmy o Mickeym stáli 2,5 tis. dolárov.

Bol prvou animovanou postavičkou s hviezdou slávy.

Je slávnejší než Santa Claus.

Má len štyri prsty, podľa Disneyho to pri kreslení šetrilo čas.

Daboval ho samotný Walt Disney.

Pôvodne mal byť nezbedným antihrdinom.