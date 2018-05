Najstaršia žena Ameriky opustila tento svet: Neuveríte, akého krásneho veku sa dožila

Gibsonová žila od roku 2004 v dome opatrovateľskej služby v meste Huntington v štáte Pensylvánia a svoju dlhovekosť pripisovala kvalitnej strave, viere v boha a baptistickej cirkvi. Američanka sa zapísala do histórie ako 6. najstarší na svete.



Gibsonová sa narodila 17. augusta 1903 v meste Ridgeway v štáte Južná Karolína ako Delphine Tuckerová a do roku 1928, keď sa vydala za Taylora Gibsona, pracovala na rodinnej farme. Dožila sa úctyhodných 114 rokov.

Frances and I are saddened to hear of the passing of Delphine Gibson, America's oldest citizen. Born in 1903, she lived in PA for more than 90 years. She was an incredible Pennsylvanian and she will be missed. https://t.co/lABUqSKJbX