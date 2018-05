Muž sa so svojou dcérou stretol po dlhých rokoch.

Mníška znásilňovala 12-ročného chlapca, neskôr s ním počala dieťa: Napriek zákazu cirkvi sa otec so svojou dcérou stretol

Túžba vidieť vlastnú dcéru bola silnejšia než bolestivé spomienky. Počas toho, ako vtedy ešte len 12-ročný Edward býval v katolíckom dome, ho znásilňovala 27-ročná mníška, ktorá s chlapcom neskôr počala dieťa. Svoju dcéru však Edward (76) vídať nemohol.

Ohradiť sa voči zákazu z Vatikánu sa muž odhodlal až po dlhých rokoch. Aj keď ho celý život sprevádzajú hrôzostrašné spomienky z detstva, svoju dcéru vytrvalo hľadal niekoľko mesiacov. ,,Snažil som sa ju nájsť cez írske veľvyslanectvo. Nevedel som však, či ma niekedy bude chcieť vidieť, chcel som sa len uistiť, či je v poriadku,'' prezradil otec, ktorý nedúfal, že sa do konca svojho života so svojou dcérou stretne. Osud ho však prekvapil a ozvali sa nevlastní súrodenci ženy, ktorí im sprostredkovali stretnutie.

Katolícky dom, v ktorom bol Edward znásilňovaný. Foto: snsw

,,Bol som tak nervózny. Keď sme sa však videli, hneď sme sa objali,'' opisuje moment Edward. Ten sa so svojou dcérou videl po neuveriteľných 62 rokoch.,,Dobrý deň, už je to nejaký čas,'' zavtipkovala na začiatok dnes už 62-ročná žena. Svojmu otcovi však okamžite vyrazila dych. ,,Bolo to fantastické. Miestami vyzeráme úplne rovnako, máme rovnaké oči a nos. Má dokonca rovnaký zmysel pre humor a rada vtipkuje presne ako ja,'' dodáva šťastný otec.

Stretnutie Edwarda s dcérou bolo vraj veľmi príjemné. Foto: snsw

Edward bol írskou rehoľnou sestrou Mary Conleth, vlastným menom Bessie Veronica Lawler, znásilňovaný a zneužívaný dlhé tri roky. Keď mala mníška 27 rokov, otehotnela a porodila dcéru. Muž sa tak stal otcom už v 12-tich rokoch. Po tom, čo sa o zvrátenom tehotenstve dozvedela cirkev, musela Mary okamžite opustiť dom a Edward dostal zákaz od Vatikánu stýkavať sa so svojou dcérou.

