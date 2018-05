Mladá matka si poriadne zavarila: Počas sexu dobodala svojho priateľa, bola posadnutá vraždou a ľudským obetovaním!

Z toho, čo sa pred pár mesiacmi odohralo vo Veľkej Británii, mrazí! Zoe je 19-ročná matka, ktorej súd udelil vyše 11-ročný trest za mrežami. Pri sexe totiž brutálnym spôsobom napadla svojho partnera, ktorý mal v tom čase 17 rokov.

Tínedžerka Zoe Adams si odsedí za mrežami poriadne dlho. Rozhodla sa útočiť pri milostných hrách v posteli. Už predtým neskrývala svoju náklonnosť k násiliu, obzvlášť tomu sexuálnemu. Mnohé svoje videá s desivým obsahom zdieľala aj na Facebooku.

Raz došlo k najhoršiemu. Podľa slov samotnej obete, jej priateľa Kierana Bewicka, mala prísť za ním do postele namaľovaná ako klaun. Tvár mu zakryla vankúšom. Vraj, aby to bolo výstrednejšie a povedala "ver mi". Partnera, ktorý mal v tom čase iba 17 rokov, potom bodla do ramena, stehna a hrudníka.

Mladá žena bola posadnutá mužskou obetou. Foto: Facebook

Práve on sa stal v prípade odsúdenia mladej ženy kľúčovou osobou. S detektívmi komunikoval len krátko po tom, ako sa začal z poranení zotavovať a detailne opísal hrozivý útok. Zoe trvala na tom, že Kieran musí mať na tvári spomínaný vankúš. Keď si ho dal preč, opakovala, že jej má veriť a opäť si ho dať na hlavu.

Potom zaútočila. "Najprv som necítil som bolesť, iba krvácanie," opísal policajtom podľa portálu The Sun. Mladý Brit ale nazbieral posledné sily a utekal pre pomoc s troma bodnými ranami na hrudníku, jedno ranou na hrudníku a jednou na vnútornom stehne.

Zoe bola podľa jeho slov posadnutá ľudskou obetou a vo svojich videách tvrdila, že vražda je ako balík čipsov - jedenkrát nestačí. Teraz si však mladá matka musí odpykať svoj trest za mrežami.