Miroslav (35), ktorého v centre Prahy napadla skupinka cudzincov, prehovoril: Prvé slová po brutálnom útoku

Pred pár dňami takmer prišiel o život, dnes je už z najhoršieho vonku. O prípad čašníka, na ktorého za bieleho dňa brutálnym spôsobom zaútočili cudzinci, sa rozhodla prehovoriť samotná obeť incidentu.



Šialené vyčíňanie skupinky Holanďanov odštartoval moment, keď sa ich Miroslav snažil miernym tónom upozorniť na to, že v luxusnej reštaurácii nesmú konzumovať vlastný alkohol. Ani biely deň či centrum mesta skupinke mužov nezabránilo v tom, aby sa na bezbranného čašníka surovo vrhla. Potom, čo muži zhodili Miroslava na zem, dvaja z nich ho celou silou začali kopať do hlavy a do chrbta. Celý útok zaznamenala bezpečnostná kamera.

K útoku došlo minulý víkend. Foto: Polície ČR

Aj keď Holanďania pripravili nevinného Čecha takmer o život, hnev voči nim rozhodne neživí. ,,Najviac si prajem, aby som bol rovnako zdravý ako pred útokom. Čaká ma tiež ťažká operácia, dúfam, že nebudem mať vážne následky do budúcna a všetko dopadne dobre,''vyjadril sa napadnutý muž. Najdôležitejšie preňho je, aby dokázal úlohu otca plniť aj napriek incidentu svedomito. Naďalej však zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Brutálny útok zachytili kamery. Foto: Polície ČR

Traja Holanďania, ktorí za brutálny útok skončili vo väzbe údajne poskytli ťažko zranenému čašníkovi odškodnenie. Nad tým však Miroslav podľa svojho advokáta zatiaľ nerozmýšľa, tak isto ako ho momentálne netrápi výška trestu pre útočníkov. Tým hrozí za poškodenie na zdraví až 10 rokov za mrežami.







