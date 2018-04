Najprv znásilňoval manželku a potom 14-ročnú dcéru. Teraz môže dostať až 16 rokov väzenia.

Muž z britského Cornwallu svojej neplnoletej dcére tvrdil, že to je normálne a pohlavný styk s otcom ju pripraví na manželstvo. Dcéra tvrdí, že raz prišiel domov v noci a nútil ju mať s ním pohlavný styk. Ona mu to niekoľkokrát odoprela, no jednoducho ju hodil na zem a doslova znásilnil.

Napriek náreku dievčaťa jej otec takýto ohavný čin urobil ešte niekoľkokrát. Nebola však prvá, ktorá musela zažiť tak odporný zážitok. Otec totiž najskôr znásilňoval svoju vlastnú manželku. ,,Opíjal ju vínom a muštom, až kým mu nespravila orálny sex," uviedla na pojednávaní proti hroznému otcovi prokurátorka.

Takýmito činmi sa však ani zďaleka horor mladého dievčaťa neskončil. Niekoľkokrát ju otec znásilnil aj pomocou rôznych vecí v tvare penisu či jej vopchal hlavu do vankúša a znásilnil ju análne. Dcéru dokonca opíjal a do alkoholu jej pridával lieky, aby bola omámená.

Mladé dievča sa však snažilo dostať z takéhoto chorobného vzťahu s vlastným otcom a niekoľkokrát si chcela nájsť normálneho priateľa. Otec však stále žiarlil a chlapcov zastrašoval.

Týmto desivým príbehom sa už zaoberá polícia.