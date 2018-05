Legendárny americký spevák a herec Frank Sinatra: Opustil nás pred dvadsiatimi rokmi!

Znie to až neuveriteľné, ale od skonu americkej legendy s nezameniteľným hlasom uplynuli už dve desiatky rokov.





Frank Sinatra zomrel v losangeleskej nemocnici Cedars Sinai 14. mája 1998 vo veku 82 rokov. Príčinou smrti podľa oznámenia jeho vtedajšieho agenta bol srdcový infarkt. V hodine smrti nebol opustený bola pri ňom štvrtá manželka Barbara i deti.

Spevák i herec

Sinatra patril k najväčším hviezdam svetového šoubiznisu. Počas viac ako 60 rokov svojej umeleckej kariéry hral asi v 60 filmoch, nahral vyše 200 gramofónových albumov, sedemkrát prevzal ocenenie Grammy a dvakrát mu udelili filmového Oscara. K jeho najväčším hitom patria piesne My Way, Strangers in the Night, New York, New York či Night and Day.

Burlivák Frankie Boy

Frank Sinatra sa narodil 12. decembra 1915 v americkom meste Hoboken ako syn talianskych prisťahovalcov. Od roku 1936 pracoval ako novinár, neskôr začal spievať v rozhlase a nočných kluboch. Jeho obrovskej popularite nikdy neuškodili žiadne aféry, ktoré ho sprevádzali. Mal problémy s hlasom, neobišli ho ani alkoholické excesy i neovládateľné výbuchy hnevu a manželské rozvody.