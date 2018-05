Krutosť osudu? Táto rodina by vám o nej vedela povedať svoje: Rodičia vychovávajú malé deti, aj keď majú obaja rakovinu!

Keď Sam a Martin Boatmanovci zistili, že po synovi Michaelovi očakávajú ďalšie dieťa, mysleli, že ich život sa uberá tým správnym smerom. Onedlho im však osud nadelil krutú ranu. Obaja zistili, že majú rakovinu.

,,Doma vtipkujeme o tom, kto sa má horšie," vyjadrila sa pre Mirror dvojnásobná mamička Sam (32). Rakovinu má ona aj jej manžel Martin. Keď zistila, že je opäť tehotná, veľmi sa potešila. Po čase však začala mávať nepríjemné žalúdočné kŕče. Najskôr predpokladala, že ide o akúsi súvislosť s tehotenstvom a tehotenskou nevoľnosťou.

,,Boli tak náhle a ostré, že som to nevedela vydržať. Neskôr som začala vylučovať krv," hovorí Sam o začiatku jej choroby. Odmietla aj kolonoskopiu, pretože sa bála, že vyšetrenie poškodí jej nenarodené dieťatko. Sam sa na náročné vyšetrenia odhodlala až v šiestom týždni po narodení dcérky Esme. Diagnostikovali jej rakovinu čreva.

Sam a Martin tvorili šťastný pár, kým ich osud neudrel krutou ranou. Obaja majú rakovinu. Foto: Rodinný archív

Nielen Sam však začala mať zdravotné problémy. Martin (34) sa pasoval s ťažkou migrénou, častými bolesťami hlavy, ktoré boli také silné a intenzívne, až z nich začal vracať. Prvé testy v nemocnici ukázali, že má problém s očami. Neskôr sa však zistila omnoho horšia diagnostika. Martin mal na mozgu sedem nádorov.

Dovtedy bol Martin aktívnym športovcom a žil zdravým životným štýlom. Po diagnostikovaní rakoviny však zistil, že neuvidí ani svoje ďalšie dieťatko. Lekári mu dávali maximálne 7 týždňov života. Skenovanie celého tela odhalilo, že Martin má nádory po celom tele - v pľúcach, mozgu, pečeni a v kostiach.

Martin so synom Michaelom a dcérou Esme. Foto: Rodinný archív

Napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam sa Martin dožil svojej dcérky. Zdá sa, že sa stal zázrak a od diagnostikovania rakoviny Martin žije už dva roky. ,,Keď sa Esme narodila, bola krásna. Nevedela však, do akého chaosu sa narodila," dodáva Martin.

Rodina bojuje zo všetkých síl. Foto: Rodinný archív

Sam hovorí, že jediné, čo jej zachárnilo život, boli jej deti: ,,Každý deň som myslela na to, že ak Martin zomrie, musím sa o ne postarať. To mi dalo silu a môj lekár povedal, že som sa dostala do vyliečiteľného štádia." Sam už svoj boj s rakovinou vyhráva, Martin je však na tom podstatne horšie. Celá rodina však verí, že sa všetko obráti na dobré a rakovina raz a navždy odíde z ich životov.

