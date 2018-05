Mladá modelka má aj napriek úrazu chuť a odhodlanosť pokračovať a svojim fanúšikom sľúbila, že sa k svojej vytúženej práci vráti už čoskoro.

Všetko sa to začalo presne na Nový rok. Krásnu modelku Suzel Mackintosh napadol počas silvestrovskej noci americký stafordšírsky teriér, ktorý jej zohavil celú tvár. Podľa Daily Mailu musela modelka stráviť týždeň v nemocnici a absolvovať plastickú operáciu. Aj napriek obrovskej snahe lekárov dokáže hýbať iba s jednou polovicou tváre, pretože v tej druhej jej to poškodené svalstvo nedovoľuje.

Modelka Suzel Mackintosh nevie kvôli ochabnutému svalstvu hýbať jednou polovicou tváre. Foto: Instagram / Suzel Mackintosh

"Pes sa ku mne rozbehol a ja som spadla na zem. Zrazu som cítila, ako mi zahryzol do nosa," spomína na hrôzostrašné chvíle Suzel. So zvieraťom sa hrali aj s priateľmi celý deň. V noci ho naložili do auta, no keď sa Suzan vrátila a chcela si niečo z auta vybrať, pes na ňu zaútočil. "Neviem, prečo to urobil, ja som ho ničím nevyprovokovala," krúti nechápavo hlavou modelka.

Modelka Suzel Mackintosh nevie kvôli ochabnutému svalstvu hýbať jednou polovicou tváre. Foto: Instagram / Suzel Mackintosh

Suzan rozmýšľala nad budúcnosťou v modelingu aj v nemocni. Myslela si, že jej zohavená tvár neumožní plniť si svoj sen aj naďalej. Nádej však umiera posledná a Suzan má okolo seba mnoho fanúšikov, ktorí ju podporujú. Po novom má v pláne stať sa hovorkyňou obetí domáceho násilia, pretože, ako sama hovrorí, "od 17 rokov som v takom vzťahu žila skoro dva roky. Chcem, aby aj ostatné ženy vedeli, že namiesto toho, čo by ste mali urobiť, môžete robiť to, čo robiť naozaj chcete."

Viac fotiek krásnej modelky ešte pred úrazom nájdete v galérii.

Anketa Myslíte si, že sa modelke Suzel podarí vrátiť k modelingu? Áno, podarí. Je to pekná mladá žena. 95%

Určite nie, takéto ženy nemajú v modelingu čo hľadať! 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si aj: