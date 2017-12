Bola mladá a krásna. Jej život však skončil predčasne. Zo sveta ju zniesol človek, ktorému sa chcela vyspovedať zo svojich hriechov. Kňaz John Feit svoj beštiálny čin tajil desiatky rokov. Spravodlivosti unikal aj vďaka vplyvu katolíckej cirkvi na predstaviteľov justície. Usvedčili ho až teraz. Po 57 rokoch od brutálnej vraždy.

Krásna Irena (†25) šla na spoveď, no nikdy sa už nevrátila. Jej vrah si surové tajomstvo nevezme do hrobu!

Prípad vraždy Ireny Garza (†25) prenasledoval mestečko McAllen v americkom Texase viac ako polstoročie. Víťazka miestnej súťaže krásy mala v tom čase len dvadsaťpäť rokov. Zmizla na Bielu sobotu v roku 1960. Jej posledné kroky smerovali do kostola. Chcela sa vyspovedať, no domov sa nikdy nevrátila.

Katolíčku uškrtil a znásilnil

Dva dni po jej zmiznutí našli neďaleko kostola bielu ženskú topánku. Neskôr zo zavodňovacieho kanála vytiahli bezvládne telo. Pitva ukázala, že Irena bola brutálne dobitá, udusená a znásilnená.

Kňaz počas čítania rozsudku ani brvou nemihol. Foto: tasr

Podozrenie krátko na to padlo na mladého kňaza Johna Feita. Ten polícii priznal, že dievča v deň zmiznutia vyspovedal. To, že ju surovo zavraždil poprel. Roky plynuli. Vyšetrovatelia prípadu odišli do dôchodku a na prípad sa takmer zabudlo.

Tragická smrť nádhernej priateľky futbalistu: Našli ju obesenú v parku, neuveríte, aký mala na to dôvod!

Teraz však nastal zlom. Porota v meste Hidalgo vo štvrtok 85-ročného Feita uznala vinným. Ten si verdikt vypočul s nehybnou tvárou. Kedysi vitálny kňaz sa dnes pohybuje len s pomocou chodúľky. O tom, akú výšku trestu dostane, sa dozvie ešte dnes. Hrozí mu však doživotie.

K vražde sa priznal na spovedi

Prípad pomohol vyriešiť korunný svedok obžaloby, bývalý kňaz Dale Tacheny, ktorému sa Feit vyspovedal tri roky po vražde. Vtedy sa mu mal priznať, že obeť zavolal k sebe na faru. Po spovedi ju spútal, zapchal jej ústa a zavraždil ju.

Toto tajomstvo si svedok nechával pre seba celé roky. Jeho tajomstvo považoval za spovedné tajomstvo. Až v roku 2002 sa rozhodol, že sa s desivým priznaním Feita podelí a odišiel na políciu.

Oblečenie a osobné veci zomrelej, ktoré na súde slúžili ako dôkazy. Foto: tasr

Oddelenie odložených prípadov vraždu krásnej katolíčky opäť otvorilo, no porota ho v tom čase odmietla obžalovať. Bývalý prokurátor sa mal totiž s cirkevnými predstaviteľmi dohodnúť, že Feita neobviní, aby nepoškodil povesť miestnej cirkvi.

Obeti sa od začiatku nepozdával

Problematického kňaza, ktorého už v minulosti obvinili z napadnutia mladej ženy zatkli a obvinili vo februári minulého roka. Počas šesťdňového pojednávania zaznela na súde aj výpoveď jednej z kamarátok obete.

Záhadná smrť školáčky Anky (+16): Aké tajomstvo skrývala pred svetom?

Maria Hollingsworth si zaspomínala, že nový kňaz sa Irene od začiatku nepozdával. „Hovorila, že spoveď už nie je to, čo bývala. Trval na to, že spovednica nie je pre ňu dosť dobrá a ťahal ju na faru, kde je vraj pohodlnejšie,“ dodala.