Technicky vzaté sú vo vojne, no zvítali sa ako starí kamaráti. Lídri rozdeleného Kórejského polostrova, Kim Čong-un a prezident Mun Če-in, sa po viac než polstoročí stretli na summite v juhokórejskej dedine Pchanmundžom.

Pre Kórejský polostrov, ktorého obyvatelia roky žijú v napätí kvôli jadrovým skúškam a hrozbám Severnej Kórey, bol piatkový summit historickým momentom symbolizujúcim začiatok mierovej éry znepriatelených krajín, ktoré sú, technicky vzaté, vo vojne.

Severokórejský vodca Kim prekonal očakávania celého sveta, keď vyjadril ochotu denuklerizovať Kórejskú ľudovodemokratickú republiku.

Piatkový summit bol súčasne úplne prvým svojho druhu, ktorý sa koná na Juhu. Predchádzajúce dva, v rokoch 2000 a 2007, prebehli v metropole KĽDR, Pchjongjangu.

Kim a Mun počas rokovania v Mierovom dome Foto: Uncredited

Vtipkár Kim: Už vás nebudem budiť raketami! Dobrá nálada lídrov neopúšťala ani počas rokovaní v Mierovom dome. Kim dokonca zavtipkoval, že prezidentovi Mun Če-inovi už nebude kaziť spánok neustálymi jadrovými testami.

LIVE stream zo samitu Kóreí:

Prvý krok po 65 rokoch

Kim Čong-un a Mun Če-in sa stretli na hranici medzi Južnou a Severnou Kóreou. Najprv si, každý stojaci na svojej strane, podali ruky a následne severokórejský vodca po 65 rokoch prekročil hranicu. Prítomných funkcionárov a novinárov následne Kim prekvapil, keď Mun Če-ina na oplátku na krátko pozval, nech si postojí na severokórejskom piesku.

Kim na krátko pozval Muna aj na svoju severokórejskú stranu. Foto: Uncredited

Kimova doteraz nevídaná diplomacia, ktorá v posledných mesiacoch nahradila vyhrážky a bitie sa do pŕs, by podľa Číny mohla prameniť z minuloročného jadrového fiaska KĽDR. Horské testovacie stredisko Severnej Kórey sa údajne po poslednej skúške prepadlo a je nepoužiteľné. Táto skutočnosť by, samozrejme, vysvetľovala náhlu zmenu doteraz agresívnych Kimových nálad.

Kim Čong-un a Mun Če-in Foto: ČTK

Práve denuklerizácia Kórejského polostrova bola hlavnou témou piatkového summitu, v rámci ktorého lídri napríklad spoločne zasadili strom s použitím zeminy z oboch Kórei a zaliali ho vodou z riek oboch krajín.

Očakáva sa, že summit udá tón neskoršej schôdzke amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kim Čong-unom, ktorá by sa mala konať koncom mája alebo začiatkom júna. Podľa Soulu sa bude venovať denuklearizácii a nastoleniu trvalého mieru na Kórejskom polostrove i zlepšovaniu vzťahov medzi oboma Kóreami.

Lídri spoločne zasadili strom, použili pritom zeminu a riečnu vodu oboch krajín. Foto: Uncredited

Kim sa práce nezľakol. Foto: ČTK

Lídri spoločne zasadili strom, použili pritom zeminu a riečnu vodu oboch krajín. Foto: Uncredited

Či išlo o historický moment sa ešte len ukáže

Piatkový kórejský summit je pozitívnym momentom v medzikórejských vzťahoch, jeho skutočný význam však ukáže až vývoj v najbližších týždňoch a mesiacoch. Či išlo o historický medzník, bude môcť spoločnosť posúdiť až v horizonte niekoľkých rokov. Pre TASR to uviedla riaditeľka Inštitútu ázijských štúdií Lucia Husenicová.

Na samit prišiel Kim v štýlovej limuzíne a obklopený armádou bodyguardov. Foto: ČTK

Na samit prišiel Kim v štýlovej limuzíne a obklopený armádou bodyguardov. Foto: Uncredited

Dôležité podľa nej budú formulácie v deklarácii, ktorej podpis sa očakáva v najbližších hodinách. "Podľa oblastí, ktoré bude adresovať, budeme očakávať ďalšie stretnutie na nižšej úrovni, kde sa dohodne harmonogram rokovaní v daných oblastiach a ich potenciálni účastníci z relevantných rezortov a oblastí," konštatovala.

„Aj predchádzajúce summity sa skončili prijatím všeobecnejšie formulovaných deklarácií a až následné rokovania na nižšej úrovni ich buď začali realizovať v konkrétnych oblastiach, alebo nezačali,“ pokračovala. Úspešný bol z tohto pohľadu summit v roku 2000. Naopak, summit v roku 2007 nepriniesol želané výsledky v dôsledku zmeny na poste juhokórejského prezidenta a ďalšieho rozvoja severokórejského jadrového programu.

Kim sa podpísal do knihy návštev, do ktorej, okrem svojho mena, napísal aj to, že ide o nový začiatok pre obe krajiny. Vpravo jeho sestra . Foto: ČTK

Anketa Myslíte si, že na Kórejskom polostrove konečne zavládne mier? Áno 64%

Nie 36% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Kim Čong-un a Mun Če-in Foto: ČTK

Pri dedinke Pchanmundžom, kde sa Kim Čong-un stretol s Mun Če-inom, sa zišlo niekoľko stoviek juhokórejských aktivistov. Na protest proti summitu zapálili dve papierové zástavy s podobizňami Kima, jeho otca a jeho deda. Foto: Lee Jin-man

Prečítajte si aj: