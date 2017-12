Hororová noc neďaleko slovenských hraníc: Česi sa budili na zemetrasenie!

Moravskosliezský kraj dnes okolo 04:00 zasiahlo zemetrasenie. Epicentrum bolo v hĺbke asi 12 kilometrov blízkosti Hlučína na Opavsku, a dosiahlo silu až 3,5 stupňa. V tejto oblasti ide o vzácny jav, povedal ČTK vedúci seizmickej služby Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR Jan Zedník.

Nikto sa našťastie nezranil a neboli spôsobené ani materiálne škody.

"Na tiesňovú linku sme do 06:00 dostali zhruba dve desiatky telefonátov. Žiadny náš zásah, ktorý by smeroval priamo k likvidácii následkov či škôd, prípadne evakuácii, neprebehol," povedal hovorca moravskosliezskych hasičov Jakub Kozák. Otras zaznamenali ľudia v Hlučíně, Kravařích alebo Markvartovice.

"Bolo to naozaj zemetrasenie, neboli to žiadne banské otrasy. Bolo to niekde pri Hlučíne na pol cesty medzi Opavou a Ostravou, hĺbka okolo 12 kilometrov a magnitúda 3,5, čo už je celkom silný otras na naše pomery v Českej republike. Takto silné javy bývajú v západných Čechách, ale v Sliezsku je to veľmi vzácne," povedal Zedník.

Dostupné pramene podľa neho uvádzajú, že v roku 1935 bolo v tejto oblasti zaznamenaných zemetrasenie o sile 4. Tak silný prirodzený otras ako dnes tam ale nebol zrejme desiatky rokov.

"Bolo to prirodzené zemetrasenie, to znamená, že prebehlo na nejakom mieste zlomu. V strednej Európe je nejaké napätie, ktoré je spôsobené tým, že na juhu tlačí africká doska na našu euroázijskú dosku a to napätie sa prenáša dovnútra dosky," vysvetlil Zedník.

V Moravskosliezskom kraji sa podľa neho tento tlak ešte kombinuje s ľudskou činnosťou - ťažbou čierneho uhlia. "Ale toto bol evidentne prírodný jav už podľa charakteru záznamu a podľa hĺbky. Je to vzácny tektonický jav, ktorý sa môže vyskytnúť na viacerých miestach v Českej republike. Na severnej Morave a v Sliezsku bývajú ale veľmi zriedkavo," povedal Zedník.