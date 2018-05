Francúzsko znova "zaplatilo krvou": K útoku sa priznali teroristi!

Parížsky prokurátor Francois Molins oznámil, že muž ozbrojený nožom kričal "Alláhu akbar", čo v arabčine znamená "Boh je najväčší". Molins novinárom povedal, že vzhľadom na spôsob útoku prevzali vyšetrovanie protiteroristické orgány, informuje agentúra AP.

K útoku došlo v sobotu večer v druhom parížskom obvode neďaleko Parížskej opery, v rušnej štvrti kaviarní, reštaurácií a divadiel. Zatiaľ neznámy páchateľ podľa polície napadol nožom celkovo piatich ľudí, z nich jedného zabil a dvoch zranil vážne. Ďalší dvaja ľudia utrpeli menej závažné zranenia.

Police shoot knifeman who launched attack on bystanders in Paris ISIS knifeman 'shouting Allahu Akbar' kills one & leaves four injured in stabbing rampage in Paris before being shot dead by police as Macron says 'France has once again paid the price of blood'

