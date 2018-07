Z mladej lekárky padajú muži do kolien.

Mladučká Anastasia Ivashevskaya (26) vyvolala v Moske poriadny ošiaľ. Sexi lekárka zavesila na internet fotografie, na ktorých ukazuje svoje ladné krivky a dokonalé telo. Jej kolegovia sú však pobúrení a žiadajú, aby fotografie z internetu okamžite stiahla, informoval zahraničný portál Daily Mail.

Lekárka Anastasia Ivashevskaya (26) vyvolala v Moske poriadny ošiaľ. Foto: Reprophoto / Youtube

„Tie fotografie sú vulgárne. Ako lekárka by sa nimi nemala prezentovať a už tobôž nie, keď má na nich oblečenú aj lekársku uniformu,“ kritizujú jej kolegovia. No čo je zaujímavé, do mladej krásavice sa obuli najmä ženy a nečudo, že jej mužským kolegom jej fotografie, na ktorých má zvodný pohľad a obnažené telo, vôbec neprekážajú.

Lekárka Anastasia Ivashevskaya (26) vyvolala v Moske poriadny ošiaľ. Foto: Reprophoto / Youtube

Anketa Myslíte si, že by mala Anastasia stiahnuť svoje fotky z internetu? Áno, veď je lekárka a nemala by sa takto prezentovať. 44%

Nie. Je pekná, tak prečo sa neukazovať. 56% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Viac FOTO sexi lekárky nájdete v galérii článku.

Prečítajte si tiež: