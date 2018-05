David Goodall sa narodil v Londýne v roku 1914 a je významným botanikom a ekológom. Vo veku 104 rokov sa však rozhodol navštíviť kliniku vo Švajčiarsku a dobrovoľne opustiť tento svet.

Najstarší vedec v Austrálii, David Goodall, sa rozhodol dobrovoľne ukončiť svoj život vo veku 104 rokov na klinike vo Švajčiarsku. Svetoznámy botanik vycestoval do Európy, pretože sa jeho zdravotný stav rapídne zhoršil, informoval o tom Daily Mail.

Pán Goodall sa narodil v Londýne v roku 1914 a je významným botanikom a ekológom. Foto: Twitter

Keď už bol starček vo Švajčiarsku, porozprával novinárom o svojom živote. O tom, ako prežil dve svetové vojny a tiež o jeho obrovskej rodine, ktorá žije na troch kontinentoch. Na tom, že chce zomrieť, sa však nič nezmenilo. "Viem, že moja posledná vôľa nie je príjemná," povedal po príchode do Švajčiarska. "Keby som mohol, chcel by som zmeniť systém, ale pochybujem, že sa niečo také vôbec stane." Pán Goodall sa následne stretol so švajčiarskymi lekármi. Tí sa rozhodli, že ak vyšetrenia ukážu, že je starček v dobrom psychickom stave, vyjdú mu v ústrety a podajú mu tzv. "koktejl smrti".

"Chcel by som svetu odkázať jedno posolsvto. Myslím si, že keď človek dovŕši 50 alebo 60 rokov, mal by sa slobodne rozhodnúť, či chce aj naďalej pokračovať vo svojom živote alebo nie." Tiež dodal, že sám rozmýšľaľ nad samovraždou už vyše 20 rokov. Zabiť sa pokúsil trikrát, no tentoraz sa rozhodol vyhľadať odbornú pomoc na klinike Life Circle vo Švajčiarsku. Ich zákony, na rozdiel od Austrálie, dovoľujú asistovanú samovraždu.

Pán Goodall sa rozlúčil so svojím vnukom na letisku v Austrálii, odkiaľ vycestoval, aby mohol vo Švajčiarsku podstúpiť eutanáziu. Foto: Twitter

Pán Goodall verí, že ľudia by mali byť schopní rozhodovať sami o sebe, čo sa týka otázky života a smrti. "Nechcel by som, aby to vyznelo tak, že chcem, aby sa liek predával bežne v obchodoch. Verím, že by to mnohí zneužili, ale mohlo by sa to robiť napríklad na lekársky predpis."

