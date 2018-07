V Česku zrejme colníci objavili tigrí bitúnok, kde zvieratá zabíjali, porciovali a časti ich tela používali pri príprave ázijských elixírov. Upozorňujeme, že fotografie v článku nie sú vhodné pre maloletých a ľudí s citlivou povahou.

V tradičnej čínskej medicíne sú časti tigrích tiel extrémne žiadané. Podľa povier dodáva vývar z kostí silu, tuk lieči revmu a konzumácia očí, napríklad, pomáha pri epilepsii a malárii. Ľudia, ktorí veria v efektívnosť takýchto liekov, sú často ochotní zaplatiť veľké peniaze byť len za stopové množstvo „zázračných“ látok. Nečudo teda, že obchod s časťami tiel ohrozených zvierat je na vzostupe aj v našich končinách.

Kožušina, zuby a drápy sú cenené najmä u zberateľov, zvyšok využije tradičná ázijská medicína. Jej elixírom holduje až 60% Číňanov. Foto: Twitter

Cirkusová mäsiareň pri Prahe

Nevýslovný horor, z ktorého by išli do kolien nielen ochrancovia zvierat, sa mal podľa českých médií Lidovky.cz a Blesk.cz odohrávať na zoofarme v obci Bašť pri Prahe. Prípad je o to šokujúcejší, že k jatkám údajne dochádzalo vo zverinci vlastnenom Ludvíkom Berouskom, členom slávnej cirkusovej rodiny. V zooparku Berousek choval desiatky šeliem vrátane tigrov indických či ussurijských, jaguárov, levhartov či vzácnych tigrov bielych.

Berousek v zooparku, kde zrejme dochádzali k hotovým jatkám, choval desiatky šeliem. Foto: Jiří Černohorský / CNC / Profimedia

Razia v tigrej mäsiarni sa odohrala v pondelok ráno, keď colníci zatarasili príjazdové cesty do zooparku a okolie uzatvorili páskou.

„Colná správa ČR zasahovala v Prahe, stredných a severných Čechách z dôvodného podozrenia na neoprávnené nakladanie s chránenými voľne žijúcimi živočíchmi a divorastúcimi rastlinami,“poskytla pre Plus JEDEN DEŇ stanovisko hovorkyňa Martina Kaňková z Colnej správy.

V tradičnej čínskej medicíne sa z tigrieho tela používa takmer všetko: koža, kosti, oči, fúzy, zuby, chvost, mozog, tuk, ba pri samcoch aj penis, z ktorého vývar za 250 eur má mužom dodať potenciu. Foto: Shutterstock

V hlavnom meste polícia vtrhla aj do dvoch vietnamských obchodov v pražskej mestskej časti Libuš. Časti tigrích tiel zrejme smerovali z Bašte priamo do rúk Vietnamcom, ktorí produkty následne predávali do Ázie. Gram tigrieho „bujónu“, ktorý sa vyrába z vývaru z tigrích kostí, totiž stojí na čiernom trhu až 60 eur. Príprava je náročná, no muž po konzumácii vraj získa „tigriu silu“.

Ktoré časti tigrieho tela vraj disponujú liečivými účinkami? Podľa neoficiálnych informácií holduje tzv. tradičnej medicíne až 60% Číňanov, hoci takéto praktiky sú rozšírené napríklad aj na Taiwane, v Kórei či v iných ázijských krajinách. Tento trend sa však postupne rozširuje aj do Európy, najmä do Veľkej Británie. Okrem tigrieho mäsa, ktoré je vyhľadávané ako symbol prestížnosti a bohatstva, sa vo veľkom vykupujú aj kosti (1kg za 300 eur). Miska vývaru z penisu, ktorý má dodať silu, sa predáva za 270 eur a pár očí ako liek na maláriu za 145 eur. Pytliactvo tigrov je v súčasnosti také rozšírené, že týmto nádherným zvieratám hrozí v blízkej budúcnosti vyhynutie.

Tigrie mäso je v Ázii symbolom bohatstva a nemôže ho na hostine podávať len tak niekto. Dopyt je však aj napriek tomu vysoký – a pytliaci robia, bohužiaľ, všetko pre to, aby ho uspokojili. Foto: Twitter

FOTO zo zásahu colníkov pri Prahe nájdete v galérii článku.

