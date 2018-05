FOTO Unikátny objav archeológov v Sýrii: Keby sa tomto skvoste dozvedel Islamský štát, svet by prišiel o obrovský poklad!

Unikátny objav skrývali archeológovia pred svetom už dlhší čas. Báli sa, aby ho zložky Islamského štátu nezničili.

Archeológovia objavili v Sýrii pozostatky kresťanského kostola starého vyše 2000 rokov, informoval o tom Daily Mail. Tunely a podzemné chodby, ktoré sa nachádzajú na území Manbij, už síce objavili oveľa skôr, no do roku 2017 držali túto informáciu v tajnosti. V auguste minulého roka, kedy územie opustili zložky IS, objavili archeológovia rôzne únikové cesty, skryté dvere a starý cintorín. Celé miesto je vyzdobené kresťanskými krížmi a gréckymi nápismi.

Podzemné chodby mali slúžiť kresťanom ako úkryt v treťom či štvrtom storčí nášho letopočtu. Na cintoríne, ktorý objavili archeológovia, sa vo veľkých kamenných hrobkách nachádzajú pozostatky starých kresťanov a tiež oltár, ktorý používala cirkev. Odborníci si myslia, že v prípade, ak by sa Islamský štát dozvedel o tomto náleze skôr, bol by už pravdepodobne dávno zničený. Pri objavovaní kresťanského kostola mali pomáhať aj domáci obyvatelia, pre ktorých je tento objav veľkou vzácnosťou.

Archeológovia v Sýrii objavili kresťanský kostol starý vyše 2000 rokov. Foto: FOX News

"Toto miesto je veľmi špeciálne," povedal Abdulwahab Sheko, šéf prieskumného výboru v ruskej rade v Manbij, pre Fox News. Teraz, keď bol Islamský štát z oblasti vylúčený, môžu archeológovia spokojne pokračovať vo svojej práci. Pracovníci sa tiež zaviazali, že budú toto miesto chrániť.

Viac fotiek kresťanského kostola nájdete v galérii.