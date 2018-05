FOTO Torta Harryho a Meghan v životnej veľkosti vám vyrazí dych: Neuveríte, koľko ľudí by dokázala nasýtiť!

Pochutnať si na princových vlasoch, zahryznúť sa do Meghaninho líca či zjesť zásnubný prsteň? Žiaden problém! Pri príležitosti kráľovskej svadby zhotovila talentovaná Britka originálnu tortu. Upiekla podobizne budúcich manželov v životnej veľkosti.

Pre šikovnú Laru Mason (32) je pečenie „iba“ záľubou, no napriek tomu dokáže vyrobiť torty ako ktorýkoľvek skúsený profesionál. Prednedávnom sa pustila do skutočnej výzvy a upiekla princa Harryho a Meghan Markle. Predlohou jej bola fotografia zo zásnub.







Britka mala plné ruky práce. A to doslova. Tortu piekla z veľkého množstva ingrediencií a vytvarovať jedlých snúbencov nebolo vôbec jednoduché. Síce už predtým zhotovila niekoľko sladkých podobizní známych osobností, túto považuje za špeciály kúsok.

Britka Lara Mason upiekla tortu v podobe Harryho a Meghan v ich životnej veľkosti. Foto: profimedia

Lara brala svoj ďalší výtvor veľmi zodpovedne. „Milujem kráľovskú rodinu a zhotovenie tejto torty bolo pre mňa veľkou poctou. Avšak, aj trocha stresujúcou, nakoľko výsledok uvidí veľa ľudí,“ cituje jej slová portál Daily Mail.

Síce by sladká dobrota vďaka svojim rozmerom dokázala nasýtiť stovky ľudí, nik si na nej nepochutná. Vystavia ju na najväčšej svetovej súťaži v pečení Cake International. Tá sa uskutoční až v novembri, a tak bude na jej konzumáciu neskoro.

´Nahí´ snúbenci predtým, ako ich cukrárka ´obliekla´. Foto: profimedia

Lara by bola nadšená, ak by Meghan a Harry jej výtvor videli. „Dúfam, že by boli potešení z toho, ako sa mi podarilo napodobniť ich. Snažila som sa doladiť každý jeden detail,“ povedala vášnivá cukrárka. Síce sa torta neobjaví na kráľovskej hostine, niet pochýb, že by zožala úspech. Viac fotografií tohto výtvoru nájdete v galérii článku!

Torta kráľovských snúbencov v číslach 500 ľudí by dokázala nasýtiť

300 vajec sa použilo na prípravu

50 kg fondánu bolo zužitkovaných

15 kg cukru použila cukrárka

15 kg múky sa na ňu minulo

10 kg krému sa v nej nachádza

6 týždňov ju Lara zhotovovala

