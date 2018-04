Dnes už bývalá striptérka Veronica Beckham zdedila rozprávkové dedičstvo. Môže za to jeden z jej bývalých klientov Micky Liu, ktorý zastával vedúcu pozíciu v televízii HBO. Muž totiž vo svojom závete myslel aj na milovanú priateľku, ktorá s ním prežívala bezsenné noci pol roka pred jeho smrťou.

Viac ako štvrť milióna eur. Toľko zinkasovala striptérka Veronica Beckham, ktorej jeden z bohatých klientov zanechal rozprávkové dedičstvo.

Micky Liu zomrel ešte v marci 2015. Osudná pre neho bola kombinácia ťažkej obezity, problémov so srdcom, cukrovky a alkoholizmu.

Kamaráti na život a na smrť

Dvojica sa po prvýkrát stretla ešte v roku 2014 v striptízovom bare. Hneď si padli do oka. Žena tvrdí, že sa z nich stali priatelia na život a na smrť. Striptérka popiera, že by mali spolu niekedy sex. Ich vzťah bol podľa nej výhradne kamarátsky. Všetky obvinenia, že je obyčajná vypočítavá zlatokopka, odmieta.

Veronica si výrazne prilepšila. Má vraj čisté svedomie. Foto: Instagram

Dvojica krátko po stretnutí udržiavala intenzívny vzťah. Striptérka mala dokonca muža navštevovať v jeho dome. V tom čase spávala v jeho posteli, zatiaľ čo on prespával na gauči v obývačke. Bol do nej šialene zamilovaný a spravil by pre ňu všetko. Ona to cítila inak a ich vzťah považovala za čisto kamarátsky.







O smrti priateľa nevedela

Tri mesiace po smrti muža sa Veronica dozvedela radostnú novinu. Jej milovaný priateľ jej odkázal hotové bohatstvo. Tvrdí však, že o jeho zdravotných problémoch nevedela a jeho smrť bola pre ňu prekvapením.

Bývalej striptérke sa kamarástvo s Mickym oplatilo. Foto: Instagram

Rodina Mickyho je z jeho rozhodnutia zanechať majetok Veronice zhrozená. Myslí si, že ho striptérka nechutne zneužila a zmanipulovala. Muž bol totiž samotár, ktorý nemal veľa priateľov.

Muža nechutne zneužila

„Už krátko po tom, ako sa táto striptérka stretla s Mickym, využila jeho zraniteľnosť. Použila na to psychický nátlak a sexuálne služby, ktorými si ho omotala okolo prsta. Nechutne ho zneužila,“ tvrdí sestra nebohého.

Nezmyselné rozhodnutie Mickyho chcela jeho sestra zmeniť na súde. Nepodarilo sa. Aj napriek tomu neprestáva bojovať a dúfa, že bratove peniaze od ženy vysúdi späť.

Veronica zatiaľ zavesila kariéru striptérky na klinec. Pracuje ako módna štylistka pre miestne celebrity. Verí, že najbližšie pojednávanie opäť potvrdí jej úprimné úmysly.

