FOTO Macronovej manželke Brigitte sa dostala veľká pocta: Hlavná hviezda krstín!

Francúzska prvá dáma si plní svoje povinnosti na jednotku. Najnovšie sa Brigitte Trogneux objavila v zoologickej záhrade v Paríži. Dostala dôležitú úlohu – stala sa krstnou mamou malej pandy.

Francúzska prvá dáma Brigitte Trogneux v zoologickej záhrade Beauval južne od Paríža pokrstila prvé pandie mláďa, ktoré sa v krajine narodilo. Štvormesačný samček dostal meno Jüan Meng, čo podľa agentúry AP znamená v čínštine splnený sen.

Rodičia mláďaťa, matku Chuan-chuan a jej partnera Jüan-c', zapožičala záhrade Čína v roku 2012. Ich príchod bol oslavovaný ako symbol otepľovania diplomatických vzťahov medzi Parížom a Pekingom. Obe pandy by sa mali vrátiť do vlasti v roku 2022, ich potomok alebo prípadní ďalší potomkovia zostanú vo Francúzsku do veku dvoch alebo troch rokov.

Pandí samček prišiel svoju krstnú mamu pozdraviť. Foto: tasr

Dôležitou diplomatickou udalosťou boli aj krstiny, čínski diplomati, vrátane námestníka ministra zahraničia, na ne merali cestu až z Pekingu.

Na udalosti nechýbala ani krstná mama Brigitte, ktorá sa na ňu patrične vyobliekala. Nahodila sa do bordového kabáta s jej obľúbeným stojacim golierom. Pod tým mala bielu blúzku a pánsku vestu a stavila aj na svoje osvedčené kožené nohavice a čižmičky.

Takto vyparádená privítala do života malého pandieho samčeka. Ten zrejme pozná dobré mravy, svoju krstnú mamu dokonca poctil tým, že sa k nej priplazil. Pandy totiž zvyčajne bývajú nesmierne hanblivé. Jüan Meng, ktorý sa narodil ako pár gramový ružový uzlík ešte v septembri, už dnes váži takmer osem kíl.