FOTO Ďalšia rana pre Melaniu: Dar od Donalda k narodeninám je totálna hanba!

Prvá dáma Spojených štátov Melania oslavuje 48. narodeniny. Ako inak, vo vzťahu s Donaldom Trumpom by sa to však nezaobišlo bez škandálu. Ten totiž v rozhovore pre televíznu stanicu Fox povedal, že je príliš zaneprázdnený na to, aby Melanii kupoval darček.

FOTO Ďalšia rana pre Melaniu: Dar od Donalda k narodeninám je totálna hanba!

Autor: alz