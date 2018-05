Experti vyhlasujú, že rozlúštili najväčšiu záhadu 21. storočia: Tento muž sa postaral o to, aby 239 ľudí už nikdy nikto nenašiel! Kapitán letu MH370 Zaharie Ahmad Shah zrejme spáchal samovraždu a lietadlo havaroval schválne. Foto: Profimedia

Pilot Boeingu 777 Zaharie Ahmad Shah zapísal marec 2014 do dejín aviatiky čiernym písmom. Súčasne položil svetu otázku, ktorá nás máta dodnes: čo sa stalo so zmiznutým letom MH370 a vyše dvesto ľuďmi, ktorých mal dopraviť z Pekingu do Kuala Lumpur?

Autor: mar