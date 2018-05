Detská hra sa zmenila na katastrofu. Ashlee (†8) sa so svojou mladšou sestričkou Emily (6) hrala na dvore. Po tom, ako sa mladšiemu dievčatku stratila mačička, sa ju vybrala ochotná Ashlee hľadať. To sa jej však stalo osudným.

Malé sestričky sa hrali v blízkosti svojho domu. Keď mladšiemu dievčatku utiekla mačka, starostlivá staršia sestra sa rozhodla domáceho miláčika nájsť. ,,Staršie dievčatko mi pochválilo ružovú dodávku a povedalo, že hľadá mačku,''spomína si na posledné chvíle Ashlee vodič dodávky. ,,Nevidel som však žiadnu, a tak som jej to povedal,'' dodáva vodič, ktorý bol o pár sekúnd svedkom obrovského nešťastia.

Sestričky mali medzi sebou silné puto. Foto: facebook

Aj keď sa muž snažil Ashlee upozorniť na to, aby neišla na cestu, bolo už neskoro. Krátko po tom, ako sa dievčatko od muža vzdialilo, zaznel obrovský náraz. Krásny anjelik skončil pod kolesami taxislužby. Hoci ho záchranná služba okamžite priviedla do nemocnice, o deň na to Ashlee vážnym zraneniam podľahla.

Rodičia sa dodnes so smrťou svojej dcérky nevedia zmieriť. Foto: facebook

Súd vyniesol rozsudok, že nebolo možné, aby taxikár dokázal nehode predísť. Do dnešného dňa však vodič osudného vozidla cíti obrovskú vinu a ospravedlňuje sa rodine. ,,Je mi to veľmi ľúto. Bol som v zlom čase na zlom mieste. Ak by som to nebol ja, bol by to niekto iný,'' bráni sa rozľútostený taxikár.

