Desať rokov čakali na spravodlivosť: Šokujúce rozhodnutie súdu o vlakovom nešťastí sa rodinám obetí počúvalo ťažko

Novojičínsky súd dnes zbavil viny všetkých desať ľudí, ktorí boli obžalovaní zo všeobecného ohrozenia kvôli železničnému nešťastiu v Studénke z roku 2008. V dôsledku tragédie vtedy zomrelo osem ľudí, zranených ich bolo 95.

Dnešné hlavné pojednávanie vyvolalo veľký záujem médií. Do súdnej siene dorazili aj niektorí pasažieri, ktorí nehodu prežili. Naopak prítomní boli len traja z desiatich obžalovaných. Ostatní sa ospravedlnili a rokovania sa koná v ich neprítomnosti.

Obžalovaným za všeobecné ohrozenie hrozili tresty od troch do šiestich rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa na mieste odvolal. Sudca počas zdôvodnenie oslobodzujúceho rozsudku povedal, že sa presne nevie, prečo most spadol a nepreukázalo sa, že by skutok spáchali práve obžalovaní.

Súd nemal istotu

Podľa neho v tom nemá jasno ani väčšina expertov, ktoré súd počas deväťročného procesu vypočúval. Zbavenie viny požadovali obhajcovia obžalovaných. "Súd nebol schopný objektívne a so stopercentnou istotou povedať, kto môže za to že most spadol. Obávam sa, že to už dnes nedokáže povedať nikto," povedal sudca Jaromír Pšenica.

Na mieste zahynulo osem ľudí. Foto: čtk

Tieto slová vohnala slzy do oči Richardovi Salamon z Orlovej, ktorý vtedy vo vlaku išiel. "Toto som rozhodne nečakal. To nie je možné. Pred odsúdiť niekoho, tak radšej nikoho?" povedal ČTK krátko po vynesení rozsudku. Rozpaky vyjadrila nad rozsudkom aj Nadežda Tomčíková, predsedníčka občianskeho združenia Comenius 2008, ktoré pred rokmi vlakom cestovala tiež. "Tých pochybení bolo vyhlásených toľko a zrazu vina nie je," povedala v ČT.

Traja obžalovaní, ktorí sa vzdali práva na odvolanie, odmietli rozsudok komentovať. "Aby sme obžalovaných mohli uznať vinnými, museli by sme vedieť, prečo most spadol. Môžeme sa teraz len domýšľať, ale nevieme to. Tiež skutoční odborníci sa len domnievajú. Čo sa tam stalo, nie je preto jasné," povedal tiež Pšenica. Chýb podľa neho stavbári urobili veľa. "Boli tam pochybenia, ktoré sú aj na iných stavbách. Je ale hlúposť tvrdiť, že most spadol, pretože bol nedostatočne zabezpečený zmluvný vzťah medzi firmami," podotkol sudca a dodal, že v prípade pochybností sa musí rozhodovať v prospech obžalovaných.

Vinníka nepoznajú ani experti

Vo zdôvodnenie spomenul aj to, načo advokáti upozorňovali od začiatku procesu - toho, že po trati v čase opravy mosta jazdil vlak.

Sudca dnes obžalovaných zbavil viny. Foto: čtk

"Samotné železnice mohli zo dňa na deň požiadať o výluku. Nestalo by sa potom to, čo sa stalo. Aj obyčajné zníženie rýchlosti by stačilo. Toto sú ale otázky na Moravskosliezský kraj, investora, železnice, projektanta. Tu je potrebné riešiť závažné následky, tu je zodpovednosť, prečo rýchlik narazil v plnej rýchlosti do trosiek mosta, "uviedol sudca.

Nehoda sa stala 8. augusta 2008. Na železničnú trať v Studénke spadol rekonštruovaný cestný most a do jeho trosiek narazil medzinárodný rýchlik Comenius. Na mieste zahynuli štyria ženy a dvaja muži, dvaja zranení zomreli neskôr. Zranených bolo 95 cestujúcich, z toho deväť ťažko. Niektorí majú doživotné následky.

Obžalovaní boli traja pracovníci generálneho dodávateľa stavby, spoločnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), päť zamestnancov subdodávateľa - firmy Bögl & Krýsl, pracovník Správy ciest Moravskosliezskeho kraja, ktorý mal na stavbu dohliadať, a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá pre subdodávateľov pracovala.