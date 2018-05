Ďalší zvrat v prípade českej pašeráčky Terezy: Čo ju zachránilo pred trestom smrti?

Prípad pašeráčky Terezy, ktorú zadržali na letisku v Pakistane s deviatimi kilogramami heroínu, sa blíži ku koncu. Výška trestu sa bude podľa pakistanského zákona o drogách určovať podľa množstva, ktoré mala táto plavovlasá krásavica pri sebe.

Tento zákon je rozdelený na tri časti - A, B a C. ,,Ak hovoríme o množstve do 100 gramov, hrozí tu nebezpečenstvo na dva roky väzenia. Pri množstve do jedného kilogramu sa jedná o treste do siedmich rokov. Terezy sa však týka až písmeno C - množstvo väčšia ako jeden kilogram," uviedol pre Blesk.cz advokát Gull Hassan Khan.

Podľa takéhoto zákona hrozí obžalovanému až trest smrti alebo doživotie. V Terezinom prípade však hrozí ešte jeden veľmi výrazný dodatok. Ak je množstvo drogy vyššie ako 10 kilogramov, nesmie byť trest nižší ako doživotie.

Česká pašeráčka si za mrežami posedí dlhšie, ako predpokladala. Foto: facebook.com

Tereza je však cudzinka, trest smrti by určite nedostala. No od doživotia ju delí iba pár dekagramov heroínu. V jej kufri nali colníci celkom deväť kilogramov tejto vysoko návykovej tvrdej drogy. Či išlo o zámer gangu, ktorý jej drogy dal, môžeme zatiaľ len špekulovať.

Už tento týždeň sa však Tereza ocitne pred súdom. Ostáva jej len dúfať, že k nej budú pakistanské zákony milosrdné.