Ďalší vojenský zásah v Sýrii: Izraelská armáda zaútočila na ciele Iránu!

Ako zhodnotila agentúra AP, ide o najvážnejšiu vojenskú konfrontáciu medzi týmito rivalmi v poslednom čase. Sýrske systémy protivzdušnej obrany vystrelili desiatky protiraketových striel, žiadne izraelské lietadlo napriek tomu nepoškodili, povedal podľa správy agentúry AP hovorca izraelskej armády Jonathan Conricus.

Dodal, že predchádzajúca raketová paľba bola "najvážnejším pokusom" iránskych zložiek al-Kuds o útok na Izrael. Štyri z týchto rakiet boli zostrelené a žiadna zo zvyšných nezasiahla izraelské ciele.

Israel launches dozens of rockets into Syria early on Thursday, destroying a radar installation and hitting an ammunitions dump - Syrian state media https://t.co/Tx2dbffuib by @farrellreporter@DanWilliams@NehmeDahliapic.twitter.com/vxCXXCYooX