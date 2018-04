Pražská polícia v priebehu utorka vypočuje za prítomnosti prekladateľa a právnikov sedem podozrivých útočníkov, ktorí v centre hlavného mesta napadli čašníka. Polícia zároveň potvrdila, že muži predložili holandské pasy a v ČR neboli prvýkrát.

Zatiaľ proti nim neboli vznesené obvinenia, uviedol podľa portálu Novinky.cz policajný hovorca Jan Daněk. Cudzinci vo veku 24-32 rokov sa nachádzajú v policajnej cele. Na základe výsledku vypočúvania bude zvolený ďalší postup úradov, a to do 48 hodín od zadržania podozrivých, ako to stanovuje zákon, dodal Daněk.







Podozrivých zadržala polícia v pondelok na pražskom letisku, keď dostala informácie od niekoľkých oznamovateľov, že sa tam nachádzajú.

Kriminalista Miroslav Hyhlík portálu Novinky.cz povedal, že všetci muži sú športovci, posilňujú, boxujú a sú fyzicky veľmi zdatní. Podľa neho boli v Prahe na dovolenke a do ČR chodievali častejšie.

Kriminalisté děkují pozorné cestující z druhého terminálu ruzyňského letiště za poznatek vedoucí k dopadení podezřelých. Tisková zpráva k případu je k dispozici zde:https://t.co/A4LY7rPvjK — Policie ČR (@PolicieCZ) 23. apríla 2018

Muži zaútočili na čašníka v reštaurácii na Vladislavovej ulici v centre Prahy po tom, čo ich personál upozornil, že tam nemôžu konzumovať vlastný, donesený alkohol. Hádka vyústila do surového napadnutia jedného čašníka, ktorého zvalili na zem, bili ho päsťami do hlavy a kopali doňho. Zamestnanec reštaurácie utrpel vážne zranenia. Prípad bol široko medializovaný.

Následne sa objavila informácia, že cudzinci mali násilný konflikt už v predchádzajúci deň v bare na ulici V Kolkovni.