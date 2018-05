Chaos a panika na obľúbenom ostrove: Zem sa triasla a sopka začala chrliť lávu!

Zemetrasenie s magnitúdou 5,3 zaznamenala americká geologická služba USGS len 90 minút po zemetrasení magnitúdy 6,9, ktoré zase nasledovalo iba hodinu po otrasoch zeme s magnitúdou 5,4.

Posledné z týchto troch zemetrasení zasiahlo Havaj v piatok popoludní o 14.37 h (sobota 02.37 h SELČ), predošlé dve nastali v ten istý deň okolo poludnia havajsko-aleutského času (HST), teda zhruba okolo polnoci z piatka na sobotu SELČ.

Otrasy zemského povrchu s magnitúdou 5,0 a desiatky následných dotrasov zažili obyvatelia tichomorského ostrova Havaj, patriaceho Spojeným štátom, aj v priebehu štvrtka.

#LATEST: The 6.9 earthquake that shook Hawai‘i Island this afternoon was the largest in Hawaii since 1975. Tune in to @HawaiiNewsNow for the latest details on the #KilaueaEruption including live reports from Puna. #HINews#HNN#HawaiiNewspic.twitter.com/OgaMVkrApo