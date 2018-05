Pri staršom majiteľovi afrického safari parku v meste Thabazimbi stáli cez víkend všetci svätí. Lev Shamba, ktorého dotyčný Mike Hodge vychovával od mláďaťa, si seniora pomýlil s korisťou a nečakane na neho zaútočil.

„Oh, môj Bože, pomoc!“ kričali zhrození pracovníci afrického safari, keď lev Shamba, ktorého majiteľ vychovával od mláďaťa, dotyčného muža pri inšpekcii dobehol a začal ťahať naspäť do ohrady. Celý incident, ktorý sa akoby zázrakom pre Mikea Hodgea neskončil smrťou, zachytilo video.

Doráňaný, ale živý: aj keď mužovi na krk dýchala smrť, Mike nakoniec vyviazol len s drobnejšími poraneniami. Foto: Facebook

V levovi stojacom obďaleč sa inštinkt predátora prebudil len krátko po tom, čo Mike vstúpil do oploteného výbehu. Osobne chcel prešetriť podozrivý zápach, ktorý sa z ohrady šíril, no očividne podcenil „priateľské“ vzťahy s kráľom zvierat. Len čo šelma Brita žijúceho v Afrike zavetrila, vyštartovala za ním.

VIDEO nie je vhodné pre ľudí s citlivou povahou:







Mike sa pokúšal utiecť a nebyť pokročilého veku a možno o sekundu kratšieho náskoku, než bolo potrebné, aj by sa mu to podarilo. Obrovský lev ho však dohnal pri otváraní dverí, zahryzol sa mu do ramena a začal ho, úplne ako handrovú bábiku, ťahať naspäť. Vo videu počuť, ako neznáma žena volá o pomoc, zatiaľ čo šelma vlečie svoju obeť do húštia. Tam ju na chvíľku nechala ležať, no vzápätí sa do nej pustila opäť.

Lev svojho majiteľa najprv nechal tak, no potom sa do neho pustil opäť. Foto: Facebook

Mike, našťastie, hrozivý stret s jedným z najnebezpečnejších afrických predátorov prežil, no Shamba za svoju krvilačnosť zaplatil životom. Pri záchrane majiteľa safari ho museli zastreliť.