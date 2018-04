Britská ministerka vnútra rezignovala na svoju funkciu: Dôvodom je škandál s imigrantmi!

Britská ministerka vnútra Amber Rudd v nedeľu rezignovala na svoju funkciu. Kancelária premiérky Theresy Mayovej informovala, že akceptovala rozhodnutie političky.

Ministerka ohrozila svoju pozíciu po tom, ako poslancom minulý týždeň oznámila, že vláda nemá v pláne deportácie ľudí. Noviny The Guardian však neskôr zverejnili list, v ktorom politička Mayovej píše, že chce zvýšiť deportáciu o desať percent. Rudd v nedeľnom liste premiérke uviedla, že "nechcene" zavádzala poslancov.

The Guardian tiež vyhlásil, že niektorým ľuďom, ktorí prišli do Veľkej Británie z karibskej oblasti po druhej svetovej vojne nedávno odmietli poskytnúť zdravotnú pomoc a vyhrážali sa im deportáciou, pretože nemali potrebné dokumenty na podloženie ich práva žiť v krajine. Ako píše agentúra AP, týka sa to ľudí z takzvanej Windrushskej generácie pomenovanej po lodi Empire Windrush, ktorá v roku 1948 priviezla do krajiny stovky migrantov z karibskej oblasti. Oni a ďalší migranti z britských kolónií mali automatické právo usadiť sa v krajine. No niektorých sa dotkli nové zákony z roku 2012, ktoré z Británie spravili "nehostinné prostredie pre ilegálnych migrantov". "Čo sa stalo Windrushskej generácii nie je anomália a nie je to dôsledok chýb v administratíve, ale nehostinného prostredia vytvoreného touto vládou," povedal v nedeľu člen opozície a starosta Londýna Sadiq Khan.

Rudd a Mayová sa v uplynulých týždňoch niekoľko razy ospravedlnili Windrushskej generácii s tým, že všetci migranti, ktorí prišli do krajiny pred rokom 1973 a zatiaľ nemajú britské občianstvo, ho určite dostanú.