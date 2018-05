Na východe Slovenska pribudnú ĎALŠIE pracovné miesta: PREČO sa kvôli nim hnevá župa aj starostovia?

Na východe Slovenska vyrastie nový priemyselný park. Rezort hospodárstva už dokonca spustil sériu rokovaní s investormi.

V okolí Košíc sa najprv len šuškalo, teraz sa už verejne hovorí, že v katastrálnom území obcí Haniska, Sokoľany, Čaňa, Geča a Valaliky, vyrastie priemyselný park. Rezort hospodárstva už dokonca spustil sériu rokovaní s investormi. Mená zatiaľ minister Peter Žiga drží v tajnosti. V snahe zamedziť špekulatívnemu skupovaniu pozemkov ako sa to dialo v prípade Jaguar Land Rover v Nitre, vláda rozhodla o zablokovaní viac než 900 hektárov pôdy.

Nespokojný župan

Košický župan Rastislav Trnka víta síce každú investíciu, ktorá prinesie nové pracovné možnosti do regiónu, ale postup ktorý vláda zvolila sa mu nezdá. „Tým, že viacero dotknutých obcí je na území Košického samosprávneho kraja, považoval by som za korektné, ak by sme o takých investíciách boli informovaní,“zdôraznil Trnka.

Chýbajúci dialóg

Dodal, že vzhľadom na to, že nemá žiadne informácie k zamýšľanému projektu, nevie sa vyjadriť, či je alebo nie je potrebné budovať v tejto lokalite ďalší priemyselný park, ak sú v okolí aj iné. „Je logické, aby sa existujúce priemyselné parky naplnili na sto percent. A samozrejme by bolo dobré, ak by sa takéto kroky vlády konzultovali aj so župou, keďže určite máme čo ponúknuť k budovaniu priemyselných parkov,“ uzavrel predseda KSK.

Adeptov je viacero

Starostovia dotknutých obcí tiež neskrývajú prekvapenie. Nie sú spokojní, že sa rokuje o nich, ale bez nich. „O niečom takom sme ani netušili. Prvé strohé informácia sa k nám dostali len z médií. Nikto nás neoslovil v súvislosti so spomínaným projektom,“hovorí starosta Hanisky Miloš Barcal (45). „Iniciatíva určite nevzišla od nás, dokonca ani v územnom pláne sme nerátali s budovaním priemyselného parku,“ vysvetľuje prvý muž obce. Bez okolkov dodáva, že podielové dane by určite boli pre Hanisku prínosom.

Dôraz na ekológiu

„Zaujíma nás však aká technológia k nám mieri, ako bude riešená doprava, zásobovanie a ostatné, čo súvisí s prevádzkou strategického parku tohto typu. V neposlednom rade je dôležitý aj dopad výroby na kvalitu života našich obyvateľov a životné prostredie.“ Zdroje blízke ministerstvu hospodárstva hovoria o rokovaniach nielen s investormi z Európy, ale aj z Ázie.

Automobilka alebo gumárne?

Záujem mali prejaviť nemecká automobilka BMW a čínsky producent áut Zhi Dou, spomína sa tiež čínsky výrobca pneumatík LingLong. Rezort hospodárstva ústami svojho hovorcu nešetrí superlatívmi na vytypovanú lokalitu „Priemyselný park Haniska pri Košiciach je vhodný na umiestnenie investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu i vývoja. Územie je na rovine a technicky a infraštruktúrou je na veľmi dobrej úrovni. Neďaleko je letisko a prekladisko širokorozchodnej trate,“ vymenoval plusy hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano.

Bleskové založenie spoločnosti

Spoločnosť InvEast SK, s. r. o. so sídlom v Bratislave, ktorá bola založená 18. 4. 2018 a ktorej vlastníkom je rezort hospodárstva, má byť investorom výstavby priemyselného parku Haniska. Bude tiež zodpovedať za činností, ktoré s budovaním súvisia, napríklad riešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom, budovanie infraštruktúry, ale aj geologický prieskum na pozemkoch.

Názory obyvateľov Hanisky na zámer vlády sa rôznia

Ladislav (77): „Fandím každému projektu, ktorý prinesie nové pracovné miesta. Hoci predpokladám, že priemyselný park bude mať určite aj negatívny dopad na okolitú prírodu, ale tomu sa asi nedá vyhnúť.“

Ján (73): „Navrhoval by som skôr rozšírenie neďalekého kechneckého parku a nie zaberať ďalšiu ornú pôdu. Nie som zástancom bezhlavej výstavby. Môže sa potom veľmi ľahko stať, že v budúcnosti nebude čo jesť, lebo poľnohospodári nebudú mať čo obrábať.“