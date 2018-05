Z tohto Vám zostane rozum stáť! NEUVERÍTE, čo Richard Raši stihol za jeden víkend!

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, Richard Raši, je muž mnohých tvárí. Vyzná sa nielen v politike, ale svoj voľný čas si užíva plnými dúškami. Pozrite sa, čo všetko stihol za jeden víkend!

Ešte pred návštevou US Steelu a výjazdovým rokovaním vlády vo Vranove bol podpredseda vlády Richard Raši pomôcť asi 40 dobrovoľníkom v MČ Juh (Košice), kde bolo treba po zime upraviť verejné priestranstvo - vyzbieranie odpadkov, doplnenie hliny, či natieranie zábradlia, alebo skrášlenie popísanej steny. "Boli ste už niekedy dobrovoľníkom? Je to makačka, ale so skvelým pocitom a je pritom zábava," napísal na sociálnej sieti.

Richardovi Rašimu nie je cudzia ani tvrdá práca, ak ide o skrášlenie mesta Košice. Foto: Facebook R.R.

Mnohí by na bývalého primátora Košíc netipovali milovníka rybačiek. Richard Raši v sebe skrýva však aj túto záľubu. Naposledy sa mu podarilo uloviť riadny kúsok! "Boli ste niekedy na rybačke, priatelia? POZRITE, AKÚ VEĽKÚ RYBU SME ULOVILI. V obci Svätá Mária sa pri dobrom jedle dá vyskúšať aj rybárčenie s udicou, aj bez rybárskeho lístka," pochválil sa podpredseda vlády fotkou s úlovkom.

Z Richarda Rašiho sa vykľul dobrý rybár. Foto: Facebook R.R.

Richard Raši často zdieľa so svojimi fanúšikmi aj rodinné momenty. Inak tomu nebolo ani v nedeľu (6.5.), ktorú využil na opekačku so svojou rodinou. "Naša dnešná ranná túra po lese bola spojená s opekačkou - slanina, cibuľky, špekáčky a klobáska. Nazval by som to raňajko-obed vzhľadom na to všetko, čo som zjedol. Sezóna opekania zahájená," vyhlásil.

Rodinná túra Richarda Rašiho spojená s opekačkou. Foto: Facebook R.R.

