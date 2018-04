Začal sa BOJ O MOC: Fico chce ukázať, kto je v Smere-SD pán! Vieme ako

Smer–SD chystá veľké zmeny. Po tom, ako strana vymenila premiéra, niekoľkých ministrov, podpredsedov strany a krajských šéfov, sú v pláne ďalšie personálne rošády. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ dôjde vo vládnej strane už na štvrtkovom pracovnom sneme Smeru–SD k výrazným škrtom v predsedníctve. Svoju pozíciu by si mal týmto krokom posilniť predseda strany Robert Fico (53).

Predsedníctvo je podľa stanov najvyšším orgánom strany. V súčasnosti má 35 členov. Spravidla v ňom sedí predseda strany, podpredsedovia, šéfovia krajských organizácií, predseda poslaneckého klubu a generálny manažér. Zvyšných členov volí a odvoláva podľa smeráckych stanov snem strany. A práve ten štvrtkový má zmeniť počty a aj personálne obsadenie.

Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ má po novom predsedníctvo Smeru-SD tvoriť iba 15 členov. Má mať silnejšie právomoci a bude jediným orgánom strany. Podľa našich informácií znížením počtov získa najmä Robert Fico. V predsedníctve bude totiž sedieť on ako šéf, šiesti podpredsedovia – Robert Kaliňák, Juraj Blanár, Peter Žiga, Richard Raši, Peter Pellegrini, Peter Kažimír, ako aj manažér Viktor Stromček či šéf klubu Martin Glváč. Z fleku tak bude obsadených deväť miest. Snem by mal dovoliť zvyšných šesť ľudí.







V každom prípade toto zloženie nahráva viac Robertovi Ficovi ako premiérovi Petrovi Pellegrinimu, ktorý bude pri svojich rozhodnutiach v predsedníctve osamotený, resp. v menšine. Po novom bude jediným rozhodovacím orgánom už iba spomínané predsedníctvo. Zo stanov vypadne druhý orgán strany, ktorým je vedenie zložené z desiatich členov. Najvyšší predstavitelia strany zasadali dodnes takmer pravidelne v pondelok a prijímali rozhodnutia, ktoré následne odkleplo predsedníctvo.

„Prichádzame s razantnou zmenou stanov strany Smer s tým, že zrušíme orgán, ktorý zasadá dnes, a budeme mať iba jeden jediný orgán, ktorý bude zasadať mimo snemu – predsedníctvo – tento orgán bude výrazne zúžený, ale ostanú mu všetky právomoci, ktoré má,” naznačil plánové zmeny Fico po pondelkovom zasadnutí vedenia Smeru-SD. Podľa neho strana týmto zefektívni svoje fungovanie. Zrejme až čas ukáže, v čí prospech.

Ako Dzurinda bojoval s Radičovou

V podobnej situácii boli v roku 2010 v SDKÚ-DS, keď bol šéfom strany Mikuláš Dzurinda a Iveta Radičová premiérkou, ktorá bola v strane podpredsedníčkou. Najväčší podraz od vlastných zažila, keď vtedajší šéf poslaneckého klubu Stanislav Janiš navrhol na post generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, aj keď Radičová na rokovaní vedenia povedala, že s jeho nomináciou nesúhlasí. Pozíciu postavila do polohy - buď ona, alebo Trnka. Trnka síce voľbou v parlamente neprešiel, z počtov však bolo jasné, že štyria poslanci koalície premiérku zradili a dali mu hlas.

J. Baránek: Ide o posilnenie pozície predsedu

Strana Smer-SD ide meniť stanovy. Podľa našich informácií bude mať už iba jeden orgán – predsedníctvo. Prečo to idú urobiť?

- Pre posilnenie pozície predsedu. Môžu hovoriť o operatívnejšom orgáne a iných dôvodoch. Ale iný, väčšinou na otváranie stanov, nie je. Stanovy sa neotvárajú pre- to, aby predseda strany stratil.

Je toto spôsob, ako chce dať Fico najavo Pellegrinimu, kto je pán?

- Samozrejme, že takáto zmena obsahuje aj túto informáciu.

Čiže vysiela tým jasný signál premiérovi?

- Aj premiérovi, aj verejnosti týmto dáva najavo, kto je tu pán. Že Smer je strana Roberta Fica.

Chce Fico ovládať členov strany, aby nemohol premiér robiť rozhodnutia bez neho?

- Toto je problém Pellegriniho, lebo on je premiér. Ak sa on rozhodne, že bude konať autonómne, žiadna zmena stanov mu v tom nemôže zabrániť.

Čo môže predsedníctvo Smeru-SD?

zvolávať zasadnutie snemu

rozhoduje na návrh predsedu o kandidátnych listinách

schvaľuje, mení a ukončuje koaličnú zmluvu

schvaľuje kandidátov na obsadenie ústavných funkcií

volí a odvoláva šéfov krajských organizácií

Prečítajte si k téme: