ŽUPNÉ VOĽBY Aj tohtoročné župné voľby majú svoju raritu: V tejto obci volia občania v krčme!

V dnešných voľbách do vyšších územných celkov zriadili v baníckom meste Handlová jeden z volebných okrskov v miestnom pohostinstve. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali voľby doposiaľ.

"V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Do okrsku v hostinci podľa nej patria obyvatelia štyroch ulíc, oprávnených voličov je tam 422, pričom celkovo je v meste Handlová 14.444 oprávnených voličov. "Je to krásna miestnosť, nič jej nechýba, je tu príjemné prostredie. Aj keď je to krčma, vo volebný deň tu nepijeme, nefajčíme, čakáme na prvých voličov. V priebehu dňa by sa mala ich účasť zvyšovať," povedal predseda okrskovej volebnej komisie Jozef Javurek. Zároveň odhadol, že vo voľbách do vyšších územných celkov bude z jeho pohľadu menej voličov, pretože ľudia nepoznajú kandidátov, nevedia, na koho sa obrátiť. "Vždy sú im bližší tí, ktorí sú v ich okruhu, v Prievidzi a Handlovej," skonštatoval.