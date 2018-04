ZNEPOKOJUJÚCA kauza únosu vietnamského funkcionára graduje: Ministerstvo vnútra REAGUJE!

Ministerstvo vnútra SR je vážne znepokojené nad tým, že mohlo byť návštevou ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu generála To Lama zneužité na iné ako pracovné a priateľské stretnutie.

Ministerstvo vnútra reaguje tak na informácie, ktoré sa objavili v nemeckých médiách a ktoré spájajú pracovnú návštevu generála To Lama s možnou akciou vietnamskej tajnej služby v Nemecku. TASR informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.viedol tlačový odbor. Podľa MV SR bez ohľadu na to, že ide o prípad človeka, ktorý je vo Vietname trestne stíhaný za spreneveru 130 miliónov dolárov a korupciu.

„V prípade, že sa potvrdia informácie nemeckých orgánov, budeme to vnímať ako prejav hrubej nekorektnosti zo strany partnera z Vietnamu, zneužitie našej pohostinnosti na iné ako priateľské vzťahy a naštrbenie doteraz dobre sa rozvíjajúcich bilaterálnych vzťahov medzi obidvoma krajinami,“zareagoval rezort vnútra. Pracovné stretnutie vtedajšieho ministra vnútra a podpredsedu vlády SR Roberta Kaliňáka a ministra pre vnútornú bezpečnosť vo Vietname generála To Lama sa v hoteli Bôrik uskutočnilo v júli 2017.

Trinh Xuan Thanh bol unesený v júni 2017 z Nemecka do Vietnamu. Foto: Profimedia

Podľa rezortu vnútra išlo o pracovnú návštevu, ktorá bola dohodnutá na stretnutí slovenskej delegácie vo Vietname a jej cieľom bolo prehĺbenie spolupráce, ako aj záujem o expertov na bezpečnosť zo strany Vietnamu. „Návšteva sa pripravovala štandardne v spolupráci s vietnamskou ambasádou a trvala približne dve hodiny. Delegácia pôvodne mala priletieť do Viedne, na poslednú chvíľu však minister pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu priletel do Prahy. Vzhľadom na túto zmenu a následný program generála To Lama v Moskve, rezort vnútra svojim partnerom poskytol vládny špeciál z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy,“ vysvetlilo MV SR.



Nemecké médiá informovali o únose vietnamského podnikateľa, niekdajšieho straníckeho funkcionára Trinh Xuan Thanha (51), ku ktorému malo dôjsť v lete 2017 v Nemecku. Podľa nemeckých médií sa na únose mala podieľať vietnamská tajná služba. Tie prípad spájajú aj s návštevou generála To Lama na Slovensku, keďže niektorí podozriví sa mohli objaviť v jeho prítomnosti v Slovenskej republike. Trinh Xuan Thanh bol podľa nemeckých médií vo Vietname odsúdený za korupciu a spreneveru miliónov dolárov.