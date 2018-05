Významní politici v Bratislave. NEUVERÍTE, čo ich sem priviedlo!

Bratislava sa stala hostiteľským mestom! Približne 140 rečníkov bude počas 13. ročníka konferencie Globsec diskutovať o témach ako budúcnosť Európskej únie, bezpečnosť, obrana, umelá inteligencia a technologické pokroky, a tiež o vzťahoch s Ruskom, či o tom, ako technológie ovplyvňujú demokraciu. Konferenciu oficiálne dnes otvorí minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, bezprostredne po ňom vystúpi s prejavom prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Ako avizoval prezident Globsecu Róbert Vass, konferencia nechce byť už iba platformou na výmenu názorov, organizátori chcú tiež poskytnúť svoje odporúčania. Zároveň sa rozšíri aj počet panelov – približne tísícka hostí bude diskutovať na troch pódiách v rovnakom čase. Globsec sa bude konať v Bratislave od štvrtka 17. mája do soboty 19. mája.

Organizátori neavizujú žiadne celodňové dopravné obmedzenia, doprava bude čiastkovo riadená políciou iba v čase večerných presunov účastníkov. Medzi najdiskutovanejšie témy by mala patriť budúcnosť Európskej únie. V súvislosti s európskymi témami by mal vystúpiť s prejavom aj slovenský premiér Peter Pellegrini, ktorý by sa mal venovať najmä geopolitickej príslušnosti Slovenskej republiky. Počas konferencie organizátori udeľujú pravidelne aj Českú a slovenskú transatlantickú cenu, tento rok ju udelia veliteľovi vojenského výboru Severoatlantickej aliancie generálovi Petrovi Pavlovi.

Na Globsecu sa aj tento rok zúčastní podpredseda Európskej komisie pre energetiku Maroš Šefčovič či bývalý minister pre vnútornú bezpečnosť vo vláde Georgea W. Busha Michael Chertoff. Účasť okrem Miroslava Lajčáka potvrdilo ďalších deväť ministrov zahraničných vecí. Na konferenciu príde aj ekonóm, Lajčákov poradca, profesor Kolumbijskej univerzity Jeffrey Sachs, ktorý bol poradcom aj poľského hnutia Solidarita a venuje sa najmä témam rozvoja a boja proti chudobe.

Z Európskej komisie ďalej príde najvyššie postavená Slovenka Katarína Mathernová, ktorá pôsobí ako zástupkyňa generálneho riaditeľa pre rozširovanie a susedskú politiku EÚ. Organizátori avizujú aj účasť Kurta Volkera - špeciálneho vyslanca USA pre Ukrajinu. V zozname rečníkov je tiež teoretik medzinárodných vzťahov, významný americký politológ Joseph Nye, ktorý je autorom pojmu "mäkká sila". Ďalším hosťom bude stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OSN Vasilij Nebenzia. Do Bratislavy pricestuje tiež český premiér Andrej Babiš či chorvátska prezidentka Kolinda Grabar-Kitarovic. Nemal by chýbať ani estónsky minister obrany Jüri Luik.

Globsec má za sebou 12 ročníkov. Doteraz sa na ňom zúčastnili tisícky hostí vrátane vtedajšieho britského premiéra Davida Camerona, bývalej ministerky zahraničných vecí USA československého pôvodu Madeleine Albright, pravidelne naň prichádzajú aj prezidenti, premiéri či ministri zahraničných vecí.

