Veľký úlovok polície: Zadržala viacerých extrémistov!

Ranná akcia NAKA sa skončila zadržaním šiestich obvinených osôb.

Podľa informácií portálu tvnoviny.sk policajti na západnom Slovensku zadržali šéfa Slovenskej pospolitosti Jakuba Šrabáka. Portál ďalej uvádza, že medzi zadržanými je aj Michal Buchta, ktorý kandidoval do parlamentu aj do žilinského samosprávneho kraja za ĽSNS a Jaroslav Pagáč, spevák známy pod prezývkou Reborn. Markíze to potvrdili policajné zdroje.

Polícia už ráno informovala o tom, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vo štvrtok od skorých ranných hodín zaisťovali na západnom Slovensku dôkazy v súvislosti s vyšetrovaním a dokumentovaním trestných činov výroby a rozširovania extrémistických materiálov.

Polícia prehľadala sedem domov, 12 iných priestorov a zadržala šesť obvinených osôb. "Bližšie informácie polícia poskytne, ako to procesná situácia dovolí," napísali ráno policajti na svojom facebookovom profile.