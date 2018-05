Veľký prieskum! Kto by vyhral voľby,ak by sa konali dnes?

Ako by vyzeral parlament, ak by sa terazkonali voľby? Víťazom by sa pravdepodobne stala strana Smer-SD so ziskom 20,5 percenta.

Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, podporilo by ju 13,2 percenta respondentov, tretia skončila SNS s 10,1 percentami. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1005 respondentov uskutočnila agentúra Focus v dňoch 24. až 30. apríla. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.Na štvrtom mieste by skončila strana Kotleba – ĽSNS, volilo by ju 9,3 percenta oslovených. Nasledujú OĽaNO (9,1 percenta), Sme rodina - Boris Kollár (9,1 percenta), KDH (6,8 percenta), Most-Híd (5,8 percenta). Pred bránami Národnej rady SR by ostalo Progresívne Slovensko (3,6 percenta), SMK-MKP (3,3 percenta) a SPOLU - občianska demokracia (2,8 percenta). Ostatné strany alebo hnutia by nezískali ani dvojpercentnú podporu.

Smer-SD by v parlamente získal 37 kresiel, SaS 24, SNS 18, Kotleba - ĽSNS 17, OĽaNO rovnako ako Sme rodina Borisa Kollára 16 kresiel. KDH by získalo 12 kresiel a Most-Híd desať kresiel.

Prieskum sa realizoval od 24. do 30 apríla na vzorke 1005 respondentov. Respondenti odpovedali na otázku: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Na voľbách by sa zúčastnilo 71,5 percenta opýtaných, 16,5 percenta respondentov by nešlo voliť a 12,5 percenta odpovedalo "neviem".

Netradičné oslavy 1.mája v podaní našich politikov. Beňovej kulinárske kreácie, Klus v teplákoch

Pellegrini poriadne prekvapil. Prezradil pikošku z mladosti