Veľké stretnutie Trumpa a Putina je za nami. Čo nám prinieslo?

A majú to za sebou. Americký prezident Donald Trump si na svoje konto pripísal ďalšie stretnutie so štátnikom svetových rozmerov. V Helsinkách na neutrálnej pôde si dal zraz s prvým mužom Ruskej federácie Vladimirom Putinom. Dvaja štátnici, ktorí bývajú označovaní za najmocnejších mužov sveta, počas dvoch hodín medzi štyrmi očami rozobrali vzájomné vzťahy oboch veľmocí, problémy, ktoré rezonujú vo svete, aj budúcnosť. Svoju márnomyseľnosť však nezapreli.

Ešte sa ani nezačalo samotné stretnutie, už sa obaja štátnici poriadne predviedli, keď si zahrali hru kto z koho. Všetko odštartoval ruský prezident Vladimir Putin, ktorý je známy tým, že na seba rád necháva čakať. A to nielen malé ryby, ale aj svetové kalibre ako napríklad nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Inak to nebolo ani v prípade Trumpa.

Zatiaľ čo americký prezident je vo Fínsku už od nedele, Putin dal prednosť moskovskému finále majstrovstiev sveta vo futbale a do hlavného mesta severskej krajiny sa vybral až v deň konania samitu, teda včera. A aby toho nebolo málo, ešte aj to s poriadnym meškaním. Do Helsík dorazil takmer o hodinu neskôr ako bolo plánované a Trumpa tak pripísal na svoj dlhý zoznam štátnikov, ktorých nechal čakať. To však prvému mužovi Ameriky pochuti nebolo a na oplátku si dal načas

so svojím odchodom z hotelovej izby. Do Prezidentského paláca, v ktorom sa stretnutie konalo, tak nakoniec dorazil až po Putinovi. Po úvodných naťahovačkách si tak obaja lídri mohli podať ruky, žmurknúť na seba a vykročiť v ústrety budovania lepších vzájomných vzťahov.

Ak však niekto čakal priateľské potľapkania po ramene a úsmevy, musel ostať sklamaný. Nekonalo sa totiž ani jedno z toho. Namiesto toho bol celý svet svedkom kŕčovitého podania si rúk a hmatateľného napätia, ktoré z oboch mužov len tak sršalo. Zdá sa však, že spoločný obed a zdĺhavé, viac ako dve hodiny trvajúce rokovanie medzi štyrmi očami, počas ktorého nechceli mať po boku ani svojich poradcov, urobili svoje.

Obaja štátnici po dvoch hodinách a 10 minútach vyšli pred médiá ako vymenení a hovorili o potrebe spojenia síl. „Studená vojna je vecou minulosti,“ vyhlásil hneď na úvod Putin. Obe krajiny podľa neho teraz stoja pred novými výzvami. „Sme za pokračovanie spolupráce v oblasti boja proti terorizmu a zabezpečenie kyberbezpečnosti,“ pokračoval ruský prezident. Odmietol, žeby Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb a samit označil za začiatok zlepšenia vzájomných vzťahov oboch krajín. „Musíme sa nechať viesť faktami a nie klebetami. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by Rusko voľby ovplyvňovalo,“ dodal Putin. Ruský zásah do volieb je podľa neho nonsens a neexistujú žiadne fakty, ktoré by také niečo potvrdzovali.

Slová plné chvály chrlil po stretnutí aj americký prezident Donald Trump. „Náš samit otvára nové cesty k mieru a stabilite v našom svete,“ povedal. Potvrdil, že s Putinom rozoberal aj podozrenie z toho, že Rusko zasahovalo do amerických volieb. „Mal som dojem, že toto je najlepšie riešiť osobne,“ vysvetlil Trump. Putina pochválil aj za zorganizovanie majstrovstiev sveta vo futbale. „Prežili sme mimoriadne konštruktívny deň,“ zhrnul na záver Trump. „Som si istý, že sa v budúcnosti ešte veľakrát stretneme,“ doplnil.





Čo prebrali medzi štyrmi očami:

- odmietli, že sa Rusko miešalo alebo chce miešať do vnútorných záležitostí USA

- boj proti terorizmu i kybernetickú ochranu

- ďalší vývoj v Sýrii

- zaistenie bezpečného návratu utečencov domov

- zlepšovaniu situácii na Kórejskom polostrove

- problémy týkajúce sa nerovnováhy medzinárodnej bezpečnosti

- šírenie hrozby terorizmu

- potrebu spojenia síl

- odzbrojovanie