Valí sa na nás KLIMATICKÁ POHROMA: Nachystajme sa na krupobitie a povodne!

To sa teda máme na čo tešiť! Významný švajčiarsky klimatológ Retto Knutti šokoval celý svet hrozivými predpoveďami. Jeho klimatické modely mali pomôcť predpovedať prírodné katastrofy. To, čo by sa malo diať s počasím v najbližších rokoch, nás nepoteší!

Podľa švajčiarskych odborníkov v nasledujúcich rokoch postihne svet jedna klimatická katastrofa za druhou. Cunami, tornáda, krupobitie, prívalové dažde na jar, sneh v lete, zemetrasenia a silné búrky. Toto všetko môže zasiahnuť aj oblasti s doteraz ustáleným počasím. Švajčiarskym klimatológom vyšli minulý rok predpovede na 80 percent.

Nekontrolovaná spotreba prírodných zdrojov, masívne znečisťovanie životného prostredia, výfukové plyny a elektrosmog spôsobia podľa nich hotovú pohromu. Z ustáleného počasia sa môžeme tešiť už iba maximálne tri roky. Potom prídu katastrofy. Poplašné správy potvrdzuje aj súčasné počasie. Vlani postihlo zemetrasenie Taliansko ktoré bolo seizmologicky veľmi pokojné.

Krupobitie: Aj tento jav nás môže potrápiť vo väčšej miere. Foto: archív

U nás to teraz v apríli vyzeralo ako v júni. Po januári bol už druhým mimoriadne teplým mesiacom v tomto roku. Prekonal aj rekordný apríl z roku 2009. V nedeľu 29. apríla sme mali v Holíči prvý tropický deň s teplotou 30,1 stupňa Celzia! „Doteraz sme v histórii pozorovaní takýto deň v apríli zaznamenali len v rokoch 1962, 1968, 2000, 2012 a 2013. Najteplejší aprílový deň bol 30. apríla 2012 v Gabčíkove, kde vtedy namerali 31,8 °C,“ spresnil klimatológ SHMÚ Pavel Faško.

Vysoké teploty sprevádzali aj akoby letné búrky s prudkým dažďom a krúpami. Mesiac bol úplne iný ako ten minuloročný. „Len na jeho začiatku bola priemerná denná teplota vzduchu zhruba na úrovni dlhodobého priemeru, ale vo väčšine jeho dní je jej hodnota vysoko nadpriemerná,“uvádza SHMÚ. Tohtoročný apríl bol na niektorých miestach najteplejší od roku 1934, potvrdil Faško.

Čaká nás klimatická katastrofa?

Čo hovoríte na švajčiarske prognózy? Majú opodstatnenie?

V texte sú zmiešané odborné problémy týkajúce sa klimatológie (klimatická zmena) a geofyziky (zeme- trasenie). Majiteľ, resp. prevádzkovateľ stránky, kde sa objavili predpovede, sa takto zrejme snažil upútať pozornosť. Existujú rôzne názory na vývoj klímy, od „alarmistov“ na jednej strane až ku „klimaskeptikom“ na strane opačnej. Klimaskeptici vyčítajú alarmistom, že vytvárajú priestor pre skupiny podnikateľov, ktorí by potenciálne, napríklad, mohli zneužívať štátne dotácie v rámci adaptačných opatrení na klimatickú zmenu. Naopak, alarmisti podozrievajú klimaskeptikov, že ich prístupy sú účelové a slúžia na obhajobu rôznych záujmových skupín.

Napriek tomu: môžu mať švajčiarske tvrdenia aspoň v niečom pravdu?

Opatrne by som interpretoval to, či sa niečo stane napríklad o tri roky. Meniaci sa ročný režim atmosférických zrážok, pribúdanie intenzívnych zrážok, a to aj v tých ročných obdobiach, v ktorých to v minulosti nebolo až také časté, silnejšie búrky, krupobitie, tornáda, to všetko sú prejavy počasia, ktoré sú už teraz realitou. Nespájal by som ich však v tomto kontexte so zeme- trasením a s cunami.

Povodne: Takéto situácie by sa mohli vyskytovať v budúcnosti častejšie. Foto: Matej Kalina

Je však potvrdené, že klíma sa za posledných 50 rokov zmenila. V čom najviac?

Najjednoznačnejší je vzostup priemernej teploty vzduchu. Napríklad z výsledkov meteo- rologických meraní v Hurbanove vyplýva, že dlhodobá priemerná ročná teplota vzduchu od roku 1871 tam vzrástla o 2 °C, z 9,1 °C v období rokov 1871 - 1900 na 11,1 °C v rokoch 1991 - 2017. V priebehu 21. storočia sa výrazne otepľujú oblasti vo vysokých zemepisných šírkach severnej pologule. Existujú príklady destabilizovaného ročného režimu atmosférických zrážok nie iba na Slovensku, ale aj vo svete. U nás dôsledky cítime v častejšom výskyte suchých období a, naopak, medzičasom je prechodne zrážok zase veľa, čo podmieňuje vznik povodní. Vyskytuje sa viac silnejších búrok, s ktorými súvisia nebezpečné poveternostné javy, ako je napríklad krupobitie.

Je pravdepodobné, že klimatické javy v nasledujúcich rokoch budú dramatickejšie a výraznejšie?

Obsah oxidu uhličitého v atmosfére bude aj v nasledujúcich desaťročiach, aj pri avizovaných opatreniach na úbytok jeho produkcie, minimálne mimoriadne vysoký. Nehovoriac o rizikách vyplývajúcich z uvoľňovania metánu z permafrostu. Takže prejavy počasia, podmienené klimatickou zmenou spôsobenou činnosťou človeka, by sa mali v nasledujúcich desaťročiach zvýrazňovať.

Hurikány: Tento prírodný živel sa u nás veľmi nevyskytoval. Foto: archív

Existuje spoľahlivá dlhodobejšia prognóza, akým smerom sa vyvíja klíma vo svete a u nás ? Čo môžeme čakať?

Existujú scenáre vychádzajúce z emisných scenárov a globálnych klimatických modelov a tieto sú alternatívne. Takže nepoužil by som slovo prognóza. Existujúce scenáre sa priebežne aktualizujú.

Ako vyzerá najaktuálnejší vývoj, teda aké by mali byť výhľadovo jar a leto?

Zima a začiatok jari boli poznačené v tomto roku výraznými výkyvmi teploty vzduchu. V apríli sa rýchlo oteplilo a neštandardne pre tento centrálny jarný mesiac sa nevyskytovalo premenlivé jarné počasie. Nápadný bol prudký prechod od neskoro zimného charakteru počasia k neskoro jarnému až letnému charakteru počasia. Príčinou môže byť prevládajúci charakter cirkulácie vzduchu v atmosfére, ktorý je meridionálny (pozdĺž poludníkov) na úkor zonálneho prúdenia vzduchu od západu na východ (pozdĺž rovnobežiek). Ak by sa udržal tento trend aj v nasledujúcich mesiacoch, mohlo by byť leto nadnormálne teplé.